Tensión política en Asturias: Barbón presume de "bajar impuestos" y Queipo le acusa "dañar" a la región"

Tensión política en la Junta General del Principado. Adrián Barbón, presidente del Principado, capeó este miércoles un intenso turno de preguntas en el Parlamento, durante el pleno en el que se aprobará la reforma del IRPF acordada por el Gobierno regional (PSOE e IU) y por Covadonga Tomé, del Grupo Mixto.

El rifirrafe con el líder del PP, Álvaro Queipo, fue de alta tensión. Queipo acusó a Barbón de haber “traicionado su programa electoral” con una subida fiscal impulsada, dijo, por Izquierda Unida y por Covadonga Tomé, y de haber lanzado una bajada del IRPF “cosmética” solo después de que el socialista Salvador Illa hiciera lo propio en Cataluña y les “sacase los colores”. “Usted mintió”, reprochó.

Lo explicó así: “Hace poco negaba una subida de impuestos, como decía Izquierda Unida, que decía la verdad”. Después le preguntó si el Ejecutivo prevé “impuestos verdes” y por qué las rentas medias “pagan más”.

El líder del PP fue contundente: “Pagamos más por hacer la compra, por el depósito del coche y ahora también pagamos más impuestos. Penalizan el ahorro y la inversión y están haciendo daño a Asturias con estas decisiones”, clamó Queipo.

Barbón contraatacó. Para empezar, rechazó haber pactado con ningún grupo radical: “Señoría, no pacté con Vox”, le dijo a Queipo. Luego, como es habitual en estos debates, el Presidente le reprochó al líder de la oposición su falta de experiencia en los Gobiernos. “Usted no ha gobernado nunca, ni una comunidad de vecinos, pero es que ni siquiera sabe cómo funciona el IRPF”, aseguró.

El Presidente describió un panorama muy optimista para la región. “Asturias gana población, nos alejamos de bajar del millón de habitantes, batimos récords de creación de empresas, atraemos más de las que se van y tenemos 19.000 parados menos”.

Sobre la reforma fiscal, Barbón negó la mayor: “Bajamos el IRPF a los que ganan menos de 55.000 euros, y muy especialmente a los que ganan menos de 35.000. Sí, estamos bajando los impuestos”, le espetó a Queipo, al que acusó de “querer quedar bien con todo el mundo”. Le dijo también que “cada vez se fija más en Madrid pero, como huele sangre, ya no sigue la calle Génova, va a la plaza del Sol”, en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Vox y el “apocalipsis”

El enfrentamiento subió de temperatura con Carolina López (Vox), que acusó al presidente de dirigir un Gobierno “sin rumbo y opaco”. Pero López fue más allá: “Si Asturias no es hoy una potencia es porque políticos como usted se han dedicado durante décadas a trincar dinero público para repartirlo entre sus afines. Su Gobierno es como un edificio sin cimientos, se agrieta por todas partes”, destacó. Después centró sus críticas en Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, y dibujó un panorama muy negativo en infraestructuras y sanidad, “al borde del colapso”.

Barbón no contestó a las críticas más directas —“no voy a entrar en el y tú más”, dijo—, pero sí contraatacó a Vox. “Cuando estuvieron en los Gobiernos del PP demostraron su incapacidad de gestionar algo”, afirmó, asegurando que los populares “respiraron aliviados” cuando dejaron de convivir con ellos. Acusó a Vox de “alimentar discursos racistas y de odio” frente a una Asturias que “crece en población por matrimonios jóvenes”, y sostuvo que el voto a Vox “ha ido a la basura” porque sus propuestas “no han servido para nada”. Cerró con una alusión directa: “Son incapaces de condenar los asesinatos del asesino Franco”.

Tomé reclama soluciones en atención primaria

La portavoz del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, llevó el debate a la sanidad, alertando de una atención primaria “descapitalizada, con precariedad laboral y centros al límite”. Reclamó más médicos y mejores condiciones laborales. “Se necesita voluntad política para este esfuerzo, y para poner en marcha reformas urgentes y necesarias. Hablamos de una atención primaria que sea el eje de una asistencia universal, equitativa, sostenible y coste-efectiva, cercana y accesible, cada día más personalizada y de precisión”, incidió.

Barbón reconoció el problema, valoró la pregunta y defendió que la atención primaria es “la columna vertebral” del sistema. Reiteró que el Principado ha ido incorporando más recursos en cada presupuesto, pero señaló el origen del deterioro: “Fue a partir de 2012, con una modificación legal del Gobierno de Rajoy: si se jubilaban cien médicos solo se podían contratar cincuenta”. En todo caso, prometió aumentar la capacidad de los centros de salud, agilizar pruebas y mejorar condiciones laborales con partidas en los presupuestos que se negocian.

Un pleno con dos leyes clave

El pleno de este miércoles está encaminado a aprobar dos leyes del Ejecutivo. Por un lado, la citada reforma del IRPF, ya negociada. Por otro, la Ley Simplifica, que cuenta con apoyo de la izquierda y con la que el Gobierno pretende facilitar y agilizar trámites administrativos.