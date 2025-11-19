Vivienda, Sanidad y Educación, las áreas que el Gobierno negocia con Tomé

La hoja de ruta para la aprobación del Presupuesto del próximo año se mantiene. El Gobierno avanza en las negociaciones con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, principal (y casi única) alternativa del Ejecutivo para lograr la mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante las cuentas.

Los partidos del Gobierno y la diputada mantuvieron este martes una reunión en la que Tomé trasladó sus principales reclamaciones sobre el Presupuesto, centradas principalmente en áreas como vivienda, sanidad o educación. La diputada presentó un documento de tres páginas que recoge sus demandas y que fue recibido por los grupos parlamentarios de PSOE e IU para su evaluación, según confirmaron fuentes próximas al Gobierno.

Tomé propone ocho medidas con plazos de implementación y que no desentonan con las líneas de actuación que el Ejecutivo ha desarrollado hasta ahora. En materia de vivienda, defiende la ampliación del parque público de alquiler mediante la incorporación de medio millar de nuevas residencias. También reclama reforzar la labor inspectora sobre las viviendas turísticas, una tarea ya activada en esta legislatura por el Gobierno del Principado. Tomé plantea incrementar la plantilla de inspectores para vigilar posibles alquileres irregulares y supervisar los anuncios publicados en las plataformas especializadas.

Otra de las propuestas de Somos Asturies (la organización que sustenta a la diputada) es realizar un análisis del suelo público disponible en toda Asturias para determinar las opciones de construcción de vivienda pública en régimen de alquiler en cada municipio. Finalmente, plantea desarrollar un plan de vivienda con horizonte 2030 para garantizar el compromiso inversor del Ejecutivo y detallar las medidas relativas al "derecho constitucional a una vivienda digna".

La diputada ya había anticipado que la sanidad sería uno de los ámbitos centrales de la negociación presupuestaria. En concreto, Tomé pide un refuerzo de la atención primaria, incrementando los recursos. Para ello reclama elevar el número de médicos de familia, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo hasta fijar un mínimo en cada área sanitaria. También defiende incorporar perfiles como el de nutricionista y propone una cartera de atención bucodental para mayores vinculada a la renta.

La educación es otro de los capítulos relevantes en la negociación. Tomé plantea ir más allá de la propuesta del Gobierno para extender la gratuidad de matrícula en los primeros cursos de grado, y propone ampliar la medida al primer máster y a los estudios artísticos superiores.

Por último, la diputada reclama, al igual que Izquierda Unida, la implantación de la tasa turística. Su planteamiento coincide con el criterio de aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos y supondría añadir un euro al coste de las pernoctaciones para garantizar servicios como la recogida de basura o el abastecimiento de agua, que en algunos concejos sufren una especial presión durante los meses de mayor afluencia de visitantes.