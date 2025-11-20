Ya está abierta la convocatoria del Plan de Empleo Municipal 2025-2026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/ Xixón, celebrada el pasado martes 18 ha aprobado las bases de la convocatoria del Plan de Empleo Municipal 2025-2026, una importante iniciativa para la creación de empleo en el municipio, que ofrecerá 166 puestos de trabajo en diferentes perfiles profesionales.

Este programa se enmarca dentro de las subvenciones del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), relativas a la convocatoria 2025 para la contratación en "Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrados de activación en el ámbito local", y cuenta con la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

¿En qué consiste el programa?

El Plan Local de Empleo 2025-2026 ofrecerá 166 contratos de un año de duración, distribuidos en diferentes ocupaciones. El programa está diseñado para promover la inserción laboral de personas en situación de desempleo, incluyendo una atención especial a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

–124 contratos serán en modalidad de "contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral", con plazas en 22 perfiles profesionales.

–42 contratos serán en modalidad de "contrato formativo para adquirir una práctica profesional adecuada", dirigidos a personas con títulos de formación en Certificados Profesionales, Formación Profesional o Formación Universitaria, en un total de 24 ocupaciones diferentes

Distribución de las plazas:

–81 plazas estarán reservadas para personas mayores de 45 años

–49 plazas estarán dirigidas a personas pertenecientes a familias perceptoras de Salario Social Básico o Ingreso Mínimo Vital

Las bases también establecen que el proceso selectivo tendrá en cuenta otras circunstancias económicas o sociales que caracterizan a los colectivos vulnerables, sin ser este un requisito exclusivo para la participación en el programa.

Requisitos para participar

Para poder participar en la convocatoria, las personas interesadas deben:

–Estar en situación de desempleo no ocupadas

–Cumplir con los requisitos establecidos en las bases para acceder a las diferentes modalidades de contratación

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción se abrió ayer, miércoles 19 de noviembre, y se cerrará el 28 de noviembre de 2025. Las solicitudes se podrán presentar de manera electrónica a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Gijón/ Xixón (sedeelectronica.gijon.es), en la sección "Empleo Municipal" y apartado "Selección Personas Beneficiarias".

Una vez cerrado el plazo de inscripción, comenzará el proceso de selección de los participantes, con el objetivo de iniciar las contrataciones a partir de enero de 2026.

Para obtener más información sobre la convocatoria, las personas interesadas pueden consultar las bases completas en la Sede Electrónica o contactar al 985 18 15 57. También pueden enviar un correo electrónico a orientacion.empleo@gijon.es.

Encontrarás toda la información sobre el proceso selectivo en la página web alpee.gijon.es y redes sociales @empleogijon.