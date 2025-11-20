Adiós a Mario de Miguel, el gran impulsor de la pedagogía moderna en la Universidad de Oviedo y en España

La comunidad universitaria asturiana y el campo de la Pedagogía en toda España llora la muerte de Mario de Miguel, catedrático jubilado gran impulsor de los estudios específicos de Ciencias de la Educación tanto en la realidad asturiana, al dirigir la creación de la primera licenciatura, como en el ámbito nacional, al liderar una serie de investigaciones que hoy en día siguen marcando la pauta de los sistemas de evaluación y las nuevas prácticas en teoría de la enseñanza.

La creación en los últimos años del premio "Mario de Miguel" al mejor trabajo de fin de master en Educación en la Universidad de Oviedo fue el mejor homenaje que la institución académica en la que desarrolló su labor docente e investigadora pudo hacerle en vida. Anteriormente, en 2014, con motivo de su jubilación, su figura ya había sido merecedora de un gran homenaje servido tanto por sus colegas universitarios como por la Consejería de Educación.

Mario de Miguel, que junto a Teófilo Neira fue de los primeros catedráticos en Pedagogía en la Universidad de Oviedo, dirigió con bastantes problemas, tensiones y contratiempos la separación de estos estudios de los de Filosofía, a los que hasta entonces estaban ligadas las Ciencias de la Educación. A lo largo de los primeros años noventa, desde el decanato, logró finalmente desligar las materias y crear la entonces nueva licenciatura en Pedagogía, hoy integrada dentro de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.

Fue el segundo director del área de Ciencias de la Educación en la Universidad de Oviedo, que ahora cumple 40 años. Alejandro Rodríguez, que hoy ocupa dicho puesto, lamentaba este jueves el fallecimiento de De Miguel. "Para nosotros", explicó, "supone no solo una pérdida personal, sin académica; perdemos a un referente en España en materia de evaluación e investigación educativa". Mario de Miguel, insistió Rodríguez, "siempre hizo hincapie en la importancia de la docencia universitaria y su calidad, que además de investigar no nos olvidáramos de ser buenos docentes, algo a lo que hoy se está volviendo".

Celestino Rodríguez, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo también habló de Mario de Miguel como "un referente en la facultad, en evaluación de competencias". "Marcó las pautas de muchas cosas que se están haciendo en formación de postgrado, en evaluación de competencias". El premio "Mario de Miguel", lamentó, no podrá contar este año, como los anteriores, con su presesncia, pero precisamente por ello tendrá "un carácter especial", adelantó, "será un homenaje". "Es una pérdida muy grande, pero nos deja su legado en la Facultad; cuando alguien fallece y deja tanto como hizo él, lo que hay que hacer es agradecérselo".

Fallecido en Tapia, este sábado 22 de noviembre la iglesia de los Dominicos de Oviedo celebrará una misa en su honor a las cinco de la tarde.