La alerta de la Junta sobre los peligros de los menores en el mundo digital: "Los adultos les hemos arrastrado"

"Hemos arrastrado a niños, niñas y adolescentes al mundo digital, lo hemos hecho sin adaptación previa y sin pensar en sus consecuencias y ahora cuando estamos observando los riesgos que puede entrañar, llegamos a plantearnos soluciones drásticas, tales como la expulsión de estos espacios sin ofrecerles ni siquiera alternativas". Así lo ha alertado el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, durante el acto institucional del Día Mundial de la Infancia en colaboración con Unicef. Además de Cofiño, intervinieron el presidente de UNICEF Asturias, Ignacio Calviño; la directora general de Infancia, Clara Sierra, y niños y niñas representantes del Comité de Participación Infantil y Adolescente del Principado de Asturias.

Ante la situación generada con las nuevas tecnologías, Juan Cofiño cree "necesario poner sobre la mesa el uso que hacen de internet y plantear recomendaciones que tengan en cuenta todas estas perspectivas desde un diálogo intergeneracional".

Reflexión

Finalmente, el presidente de la Junta ha llamado a reflexionar sobre "la contradicción del mundo digital, que aporta soluciones, pero también elementos que amenazan el bienestar y la seguridad" y ha hecho hincapié en el adecuado uso de la infancia del "manejo de la tecnología".

Acto del Día de la Infancia, en la Junta. / Luisma Murias

Ignacio Calviño ha abogado en su intervención en la necesidad de "dar a conocer los derechos de la infancia y que se pueda oír su voz", y, precisamente, "hoy es un día para recordar que miles de niños y niñas ven vulnerados sus derechos cada día". Para el presidente de Unicef Asturias, "hay que seguir llamando la atención sobre la situación de menores que se encuentran en una situación desfavorecida". Entre los desafíos de la infancia ha citado la pobreza, la discriminación social y la violencia.

Visibilidad

"Unicef hace un llamamiento a toda la sociedad a defender los derechos y defender las injusticias" porque, en su opinión, "los derechos de la infancia son una acción, no una obligación, hagamoslos visibles", ha terminado.

Por su parte, Clara Sierra, ha detallado que, entre los derechos de la infancia, "en la consejería trabajamos para que los niños y las niñas estén lejos de situaciones de violencia, desarrollando una estrategia con la que hacer campañas de sensibilización, formación y visibilización para que, ante situaciones de violencia, podamos atenderlos de una forma multidisciplinar".

Entre las principales acciones ha citado el próximo proyecto de ley de la infancia y adolescencia, del que, ha destacado, regulará las competencias del Comité Autonómico de Participación Infantil y Adolescente del Principado de Asturias "para que sea un canal estable y las instituciones estemos obligadas a escuchar vuestra voz".

El Observatorio de la Infancia y Unicef Asturias han presentado los asuntos del debate: Infancia Digital y Promoción del Buen Trato y Erradicación de la Violencia contra Niños y Niñas, sobre las que han reflexionado cinco representantes del Comité Autonómico de Participación Infantil y Adolescente del Principado de Asturias.

El acto ha contado con la asistencia de diputados y diputadas del Parlamento asturiano, el Letrado Mayor y la consejera de Educación, el Fiscal Superior de Asturias y el presidente del Consejo Consultivo, entre otras autoridades.