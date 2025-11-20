Asturias construye entornos seguros para la infancia

En Asturias hemos dado un paso firme y decidido en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Estrategia Asturiana para la Promoción de los Derechos y la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia 2025-2030 es mucho más que un documento con medidas concretas. Es el compromiso del Gobierno de Asturias y de toda la sociedad asturiana para crear una cultura del buen trato hacia nuestros y nuestras menores y que vivan una vida libre de violencia.

El trabajo que hay detrás de la redacción de esta estrategia es muy amplio y participativo. En su elaboración han participado profesionales de la administración autonómica y local, entidades sociales, expertos del ámbito educativo y sanitario, colegios profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fiscalía y, algo especialmente relevante, el Comité de Participación Infantil y Adolescente. Porque proteger a la infancia también significa escucharla y hemos querido contar con su voz en este proceso.

La violencia, en cualquiera de sus formas, no solo daña el presente, sino que deja huellas profundas. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) marcó un antes y un después en la manera de entender esta realidad y colocó a los menores como sujetos de derechos. Su aplicación en Asturias ha sido el motor que impulsa ahora esta Estrategia, alineada también con la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2023-2030 y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El Gobierno del Principado ha querido traducir estas normas en acciones concretas que erradiquen la violencia, con una hoja de ruta que combina la investigación, la prevención y la atención. La clave de todo ello es generar una cultura del buen trato en todos los espacios donde los niños y niñas se desarrollan.

La Estrategia pone especial atención en la investigación y el conocimiento. Conocer la realidad sobre la violencia a la infancia, tener datos actualizados y escuchar las experiencias es la única manera de diseñar políticas públicas que tengan un impacto real. A partir de 2026, el Observatorio de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias impulsará estudios periódicos, encuestas y evaluaciones que permitirán seguir de cerca la evolución de la violencia infantil en Asturias.

Un grupo de niños de espalda. / Pexels

La prevención, sin embargo, sigue siendo la herramienta más poderosa. Por eso, la Estrategia recoge campañas de sensibilización, la formación de profesionales y familias, y la participación activa de los propios menores en la creación de mensajes y materiales educativos.

Familias, escuelas, centros deportivos, servicios sociales… deben ser espacios seguros. Cada institución, cada profesional y cada ciudadano o ciudadana tiene un papel que desempeñar a la hora de generar esta cultura del buen trato hacia la infancia. Y para que la acción sea eficaz, el Gobierno ha apostado por una coordinación real entre todos los sistemas y agentes que intervienen en la vida de los y las menores.

Otro de los pilares es la atención especializada y multidisciplinar. Asturias quiere garantizar que cualquier menor víctima de violencia reciba un acompañamiento integral, humano y adaptado a sus necesidades. En esta línea se enmarca la implantación del modelo Barnahus, un sistema que concentra en un mismo espacio todos los recursos de apoyo y evita que los niños y niñas revivan el trauma al tener que repetir su testimonio ante distintas instituciones.

Para garantizar el éxito de la Estrategia, se incluye un sistema riguroso de seguimiento y evaluación. Cada año se medirán los avances, se elaborarán informes y se revisarán las acciones.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y la Dirección General de Infancia y Familias, lideran esta labor, en estrecha colaboración con todas las personas y organismos que participaron en su elaboración, con la coordinación del Observatorio de Infancia y Adolescencia.

En palabras de la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, "las distintas violencias hacia la infancia deben ser abordadas de manera integral por la acción de gobierno. Esta Estrategia es una hoja de ruta, con medidas específicas y compromisos que permitirán proteger a lo más valioso que tiene una población".