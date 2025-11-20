Asturias se vuelve a colar entre las comunidades líderes en investigación: este es el gasto destinado en 2024

Asturias sigue pisando el acelerador de la innovación. En 2024, el Principado dio un salto notable en investigación y desarrollo (I+D): el gasto creció un 10,4% y el número de personas dedicadas a estas actividades aumentó un 11,7%. En total, la región destinó 308 millones de euros y contó con 5.264 profesionales a tiempo completo impulsando proyectos científicos y tecnológicos.

Estos resultados consolidan a Asturias, por segundo año consecutivo, entre las regiones que más avanzan en ciencia a nivel nacional. Se trata de la tercera comunidad con mayor crecimiento del gasto en I+D, superada por Navarra y Madrid. El Principado aumentó, además, su peso en el conjunto nacional, pasando de representar el 1,2% de la inversión total en 2023 al 1,3% en 2024.

El punto innovador se nota también en las personas: nunca antes hubo tanta dedicación científica en la comunidad. El personal en I+D creció casi un 12%, confirmando la subida ya registrada en 2023, cuando el incremento fue del 30%.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, celebró estos datos y los atribuyó a “el esfuerzo continuado de las políticas que empezaron en 2019”. Para él, apostar por el conocimiento es la única dirección posible: “Invertir en ciencia es invertir en futuro. El talento científico es el motor que va a transformar nuestra economía”.

Mejora en todos los ámbitos

La tendencia ascendente se refleja en todos los ámbitos. Las empresas aumentaron su gasto hasta los 184 millones de euros, muy por encima de los 156,3 del año anterior. La Universidad de Oviedo también reforzó su apuesta, con 80,3 millones de euros invertidos. Y todo ello permitió que la inversión por habitante subiera hasta rondar los 302 euros, muy por encima de la media de España.

Con estas cifras, Asturias confirma que la ciencia y la innovación ya formar parte de su modelo de desarrollo, y que quiere seguir subiendo puestos en la clasificación.