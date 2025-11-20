Del bochorno e indignación de la derecha, a las sospechas de la izquierda: la oposición parlamentaria asturiana saca conclusiones de la condena al fiscal

La oposición asturiana ha recibido de forma diferente, como era de esperar, el fallo del Tribunal Supremo, conocido este jueves a mediodía, respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido condenado como autor de un delito de revelación de datos. Queda, por tanto, inhabilitado. La derecha ha aprovechado para arremeter contra el presidente Pedro Sánchez y su deriva para mantenerse en el poder, mientras que en la izquierda hay cierta decepción y sorpresa.

Para el presidente en Asturias del PP, Álvaro Queipo, la condena a García Ortiz supone «una condena al sanchismo y al intento de colonizar las instituciones del Estado. Un sanchismo que tiene en Adrián Barbón una de sus principales terminales». En su opinión, el fallo «deja claro el abuso de poder y el ataque a la independencia judicial que el PSOE ha intentado consolidar para mantener a Sánchez ante cualquier precio en el poder. Por lo tanto, la responsabilidad política de esta sentencia es del Presidente del Gobierno. Cada vez es más urgente el cambio». Al igual que el líder nacional, Alberto Núñez Feijoo, el asturiano tiene claro que «Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones».

Bochorno

Para la portavoz de Vox, Carolina López, lo ocurrido es «otro episodio bochornoso que retrata a un gobierno hundido en la corrupción. Si Sánchez tuviera un mínimo de decencia pediría perdón hoy mismo a los españoles y convocaría elecciones cuanto antes por dignidad y coherencia. Este Gobierno no puede seguir un día más arrastrando por el barro las instituciones del Estado. Ya solo cabe contra este Gobierno una oposición frontal en todos los niveles».

Por su parte, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, considera que la condena «profundiza aún más en el descrédito de las instituciones españolas». Atribuye esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de «despreciar la justicia, no dar explicaciones y deteriorar las instituciones que debería proteger». Pide la dimisión de todo el Gobierno si fuera «serio» y añade: «Sánchez empeñó su palabra en la defensa de su inocencia y la condena le señala directamente por ejercer una injerencia vergonzosa y vergonzante en la Justicia española».

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, prefiere esperar a ver los argumentos del fallo. «Poco podemos opinar. Queremos poder confiar en el sistema judicial. Sí es cierto que, en cualquier caso, se ha conseguido desviar la atención del juicio por delitos fiscales de (Alberto) González Amador; y creemos poco en las casualidades».