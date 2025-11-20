La cerveza madurada en barrica de roble asturiano que cosecha premios en Japón

Muy contenta. Así está Blanca Fresno tras los éxitos cosechados por sus creaciones en concursos de medio mundo. Pero, sobre todo, se dice "muy ilusionada" porque esos premios son además para productos con marcado sello asturiano, de su tierra, tanto en lo relativo a su composición como a su inspiración.

Blanca Fresno. / Cedida

Fresno, y el también maestro cervecero Ricardo "Semilla" Aftyka, acaban de sumar dos nuevos reconocimientos con Dúa Roble y Dúa Marilyn, de su cervecera Dúa Sparkling Beer. Los reconocimientos llegan del lejano Japón, en el concurso internacional allí celebrado, uno de los más reputados del circuito. Roble se ha llevado el oro y Marilyn, el bronce.

Ricardo Aftyka. / cedida

Ambas cervezas forman parte del proyecto de investigación NirDrinks en el que Fresno y Aftyka colaboran con CETEMAS (Centro Tecnológico de la Madera de Asturias, en Siero) y que busca potenciar el uso del roble asturiano para madurar bebidas en barrica. Su madera, "otorga unas carácterísticas únicas y diferentes a otros tipos de roble más empleados como el francés y el americano", explica la elaboradora.

Variedades

Es una entusiasta del producto de la tierra y, en todas sus creaciones –la serie Dúa tiene cerca de diez variedades ya–, aplica la impronta de la tradición y cultura regionales. Roble, cerveza estilo saison, ha sido envejecida quince meses en barrica de roble asturiano. Marilyn ha estado doce meses, un año justo, en barrica de roble que contuvo anteriormente sidra de hielo. Las dos llevan una presentación muy cuidada –marca de la casa–, con corcho y bozal, y aplique metálico, al estilo de la sidra achampanda.

Roble y Marilyn, con sus medallas. / Cedidas

Fresno y Aftika no pueden estar más que contentos del éxito de las variedades de Dúa Sparkling Beer en los certámenes por los que pasan. Anteriormente Dúa Marilyn obtuvo medallas de oro en otros concursos internacionales como Copa Tayrona (Colombia) o Brasil Beer Cup, donde además ganó el premio a la mejor cerveza de toda la competición.

Pero el triunfo de Japón es si cabe algo más especial, ya que fue allí donde ambos maestros cerveceros se conocieron en 2019, edición en la que cada uno ganó una medalla con su marca. El destino acabaría por unirlos en lo personal y lo profesional, para trabajar codo con codo en Asturias. Su cervecera echó a andar en 2023 con ADN asturiano y vocación ecológica, y con dos referencias iniciales, Grisette y Ambreé, de estilo saison y con levadura captada en un lagar de sidra. Luego llegarían más variedades con arándanos, chocolate, coco, café, mile...

Cetemas

La colaboración con el proyecto de investigación NirDrinks comenzó hará algo más de un año y los cerveceros no pueden estar más que satisfechos. Ambos, que son jueces internaciones –de hecho, Blanca Fresno fue la primera española en ejercer como tal en el campeonato del mundo en 2023–, aportan su valoración de los productos obtenidos durante el proyecto.