La cifra de asturianos en espera de operarse crece por cuarto mes consecutivo
Pese al aumento del volumen de pacientes pendientes de pasar por el quirófano, el tiempo de demora medio ha descendido de 94 días en septiembre a 88 días en octubre
La cifra de asturianos en lista de espera para operarse aumentó en octubre por cuarto mes consecutivo, hasta situarse en 22.548 pacientes.
Después de un descenso continuado entre febrero y junio de este año, las tornas han cambiado a pesar del despliegue de horas extraordinarias por parte de médicos de todas las especialidades de la sanidad pública asturiana.
Pese al aumento del volumen de pacientes pendientes de pasar por el quirófano, el tiempo de demora medio ha descendido de 94 días en septiembre a 88 días en octubre.
Salud subraya la mejora interanual
El comunicado difundido esta tarde por la Consejería de Salud del Principado se muestra más optimista porque compara los datos actuales con los de un año antes. “Los pacientes que aguardan una intervención son 1.238 menos que hace un año”, indica Salud.
Según la citada nota, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) “alcanzó en octubre diez meses consecutivos de descenso interanual de las listas de espera y la demora media”.
A lo largo del mes pasado, “los hospitales realizaron 6.318 operaciones programadas, lo que supone la segunda mayor cifra para un mes de octubre de los últimos ocho años y supera con amplitud los registros previos a la pandemia”, precisa el comunicado de la Consejería.
De otro lado, los médicos de los hospitales atendieron 174.816 consultas en octubre, “un 20% más que en septiembre, y muy por encima de los registros previos a la pandemia”. Esta actividad “permite que durante todo este año las demoras se hayan mantenido por debajo del ejercicio pasado”, indica la nota de Salud.
