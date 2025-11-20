Clara Sierra, directora general de Infancia y Familias: "Me parece bien votar a los 16 años, pero la democracia es también tener ciudadanía crítica y comprometida"

Clara Sierra (Cangas del Narcea, 1994) se estrenó hace justo un año al frente de la Dirección general de Infancia y Familias del Principado, lo que coincidió con la celebración, cada 20 de noviembre, del Día mundial de los derechos de la infancia y la juventud. Sierra, graduada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, estuvo anteriormente al frente del Instituto Asturiano de la Juventud.

No pudo elegir mejor fecha para asumir el cargo. ¿Qué tal el año?

Sí, empecé justo el 20 de noviembre del año pasado. Ni que lo hubiésemos hecho a posta. Fue una fecha muy representativa. Este primer año, bueno, pues la verdad que estoy muy contenta, ha sido además muy intenso. Hay muchas cosas en las que hay que trabajar y que queremos impulsar. Me parece una gran responsabilidad ser la Directora de Infancia, porque muchos niños y niñas y adolescentes dependen de tu gestión y de tus decisiones.

¿De qué población hablamos en general y cuántos están bajo custodia del Principado?

Que tengamos nosotros con declaración de desamparo son unos 900 aproximadamente. En total, hablamos en Asturias de unos 127.000 niños y niñas en Asturias.

¿Y cómo definiría a esa parte de la población, cómo es la infancia y juventud asturianas?

El último informe del Ministerio de Educación ya dejó patente la buena calidad de los estudios de estos niños, que tienen una tasa de aprobados por encima de la media española. Son también niños muy participativos. Estamos en la cabeza en España en lo que es la participación infantil y juvenil.

¿Y lo malo?

Se presentó recientemente la estrategia de la soledad no deseada. Y hay que tener en cuenta a los niños y niñas, porque aunque solo se piensa en la soledad no deseada en los mayores, sí que afecta a los más jóvenes. Entonces yo creo que es un reto que tenemos por delante luchar contra ese aislamiento de los niños y niñas.

Los datos de pobreza infantil tampoco son muy halagüeños. ¿Qué cifras se manejan en Asturias?

En lo que es el cómputo global, en Asturias mejoramos en los últimos cinco años, y estamos por debajo de la media nacional, y vamos agrandando esa brecha, lo que es buena señal, que vamos por la buena senda. Sin embargo, se produce un fenómeno que no es exclusivo de aquí, sino de toda España, que es que aunque el nivel de pobreza en las familias baja, aumenta en los menores. Es algo que no puedo dar una respuesta de cuál es la causalidad, porque hay muchas causas que producen esa pobreza infantil, aparte ellos están en un contexto familiar. Lo anunció la consejera (Marta del Arco) que dentro del Plan de Inclusión de 2026 se va a hacer un estudio más pormenorizado para ver por qué se produce este fenómeno que no es exclusivo solo de Asturias, sino que es de toda España.

Asturias tiene en marcha una nueva ley de Infancia y Adolescencia que sustituye a la anterior, un poco obsoleta ya, de 1995.

Entrará en la Junta en este 2026, así que espero que para el año que viene esté ya en vigor. Es una ley muy actualizada, sobre todo conforme a la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que cambia un poco ese paradigma y pone a los menores en el centro como sujetos activos de derechos. Esta ley se adapta a ello, se refuerza la protección, la sensibilización, la participación y sobre todo hay un artículo que me gusta especialmente, que es el que regula el Consejo de Participación.

¿Por qué lo destaca?

Creo que deja patente ese compromiso del Gobierno con querer que los niños y niñas participen de forma estable en la toma de decisiones.

Esto enlaza con la edad para poder votar. La ministra de Juventud, Sira Rego, apuesta por rebajarla a 16 años. ¿Cómo lo ve usted?

Me parece muy bien que se rebaje a 16 años, pero yo iría un paso más allá. Creo que eso hay que seguir complementándolo con estos grupos de participación, con una participación activa y estable en los espacios de toma de decisión de los menores, porque al final, o lo que yo creo, la democracia no solo es ir a votar, sino tener ciudadanos críticos y comprometidos. La conjunción de las dos cosas es lo ideal.

¿Tenemos juventud suficientemente formada y preparada a los 16 años para votar?

Yo creo que sí, que tienen madurez suficiente para poder votar. La frase de "los jóvenes de hoy en día no están preparados para..." en realidad la llevamos escuchando de siempre. Seguramente cuando mi abuela era pequeña ya se decía. No creo que sean más inmaduros, pero sí que tienen unos retos quizá diferentes a los que mi generación y las anteriores tuvieron. Los retos a los que se enfrentan son diferentes, pero yo no quiero decir ni pensar que sean más inmaduros.

Otra crítica: reflexión habitual es la sobreprotección de la infancia. ¿Cree que las familias, la sociedad lo hacen?

Yo creo que proteger no es malo, es que es nuestra obligación, de la administración, de los padres, del colegio, proteger a los y las menores. Yo creo que hay que acompañar esa protección precisamente con una educación emocional, un acompañamiento que permita luego a esos menores tolerar la frustración, dejarlos que se equivoquen, que puedan tomar sus propias decisiones, acompañarlos en ese proceso, pero no creo que proteger sea malo. Hay que ponerlo en positivo y a la vez acompañar a esos menores, darles las herramientas para poder afrontar su vida.

La violencia contra los menores es una de las grandes lacras actualmente. Las cifras asombran.

En el Principado presentamos hace un par de meses una estrategia para la promoción de derechos y erradicación de la violencia. Es un documento muy ambicioso, con medidas muy concretas, en la que trabajó muchísima gente, tanto distintos departamentos del Principado, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, colegios profesionales, todo el mundo muy implicado para que saliese un documento muy nutrido.

¿En qué consiste?

Abarca el estudio y el conocimiento de saber realmente qué es lo que está pasando, que eso es necesario en cualquier política pública. Y luego a partir de ahí consiste en hacer acciones de sensibilización, de tolerancia cero hacia la infancia, de generar entornos seguros, hacer canales de denuncia más seguros... Trabajar en esa línea. Desde el Principado es lo que estamos haciendo, primero implicando a todos los actores y luego trabajando conjuntamente, porque va a haber un grupo de trabajo que haga el seguimiento de esta estrategia para implementarla y evaluarla.

La Consejería de Derechos Sociales está muy volcada con concienciar a las familias sobre el acogimiento de menores.

Actualmente tenemos 28 familias acogedoras. Este año lo que estamos haciendo es trabajar en ver en qué podemos mejorar, porque siempre van a ser pocas familias para todas las necesidades que hay. Lo ideal sería tener muchísimas más, cuantas más tengamos mejor, siempre hay que intentar captar más.

¿Cómo?

Tuvimos un periodo de escucha con ciertas familias, ver cuáles eran sus problemáticas. Para el año que viene lo que vamos a plantear es un refuerzo en el acompañamiento a estas familias, lanzar otra campaña de concienciación, más distribuida en el territorio y más cercana. Queremos implementar la figura del mentor acogedor, por decirlo así. Cuando una familia nueva llega lo bueno es que tenga a alguien de referencia que ya sea acogedor, para poder explicarle un poco cómo funciona todo. Nadie te va a entender mejor que una familia que está haciendo lo mismo que tú o que ya lo hizo o que ya tiene experiencia, porque tenemos gente que lleva mucho tiempo acogiendo niños. Las cifras evidentemente son mejorables, lo ideal sería tener una familia de acogida por cada niño que esté en el sistema de protección, entonces tenemos mucho margen de mejora.

Preocupa, cada vez más, la salud mental de los menores. Las redes sociales, internet, están en el punto de mira.

Igual que lo que decía antes en lo de la pobreza, creo que son muchos los factores que determinan la salud mental. Pueden influir las redes, pero también la soledad no deseada, la falta de tiempo libre... No sé exactamente qué es lo que provoca que un menor no tenga una buena salud mental. Sería muy atrevido por mi parte decir exactamente la causa. Lo que sí que tenemos claro es que es una prioridad y que desde el Gobierno de Asturias queremos atajar y estamos trabajando en el segundo plan sociosanitario, que incluye una línea específica de salud infantojuvenil.

¿Y qué hacemos con las redes sociales, con el acceso a internet...? ¿Vetar, limitar, educar?

Yo creo que prohibir no funciona. Hoy en día es que es muy fácil tener acceso a internet, hay dispositivos y conexión en cada esquina. La clave está en trabajar con los menores y enseñarles a hacer un uso responsable de las mismas, porque internet ya está en todos los sitios y el peligro está en todos los sitios. Se requiere un trabajo de prevención para que ellos conozcan los peligros que suponen ciertos comportamientos o ciertas prácticas en las redes sociales y en internet en general.

¿El móvil, a qué edad lo recomienda?

A los 12, 13 años. Yo creo que sería una buena edad. Antes no sería muy recomendable y, bueno, como decía, siempre con ese acompañamiento de los padres y que conozcan los peligros que supone tener un dispositivo móvil con conexión a internet.