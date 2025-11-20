¡Entérate de todos los planes que hay en Asturias antes que nadie! La guía diaria de ocio más completa de la región, directa a tu móvil
Fiestas, teatro, música, cine, eventos... y todo tipo de actividades en la nueva newsletter de LA NUEVA ESPAÑA, ideal para preparar tus planes del día siguiente
L. L.
Recibe cada tarde en tu correo la agenda más completa con la mejor oferta de ocio de toda Asturias, a lo largo y ancho del Principado. Es la nueva newsletter de ocio (exclusiva para suscriptores) que te ofrece LA NUEVA ESPAÑA. La forma ideal para hacer tus planes para el día siguiente.
Cine, teatro, música, fiestas, eventos... y todo tipo de actividades directamente en tu dispositivo móvil (u ordenador) para no perderte nada de la amplia oferta cultural que ofrece la región. Te enterarás antes que nadie, cada tarde, de la agenda de ocio más completa de Asturias, que elabora cada día LA NUEVA ESPAÑA. La podrás analizar en tu correo antes de que se publique al día siguiente, disfrutando de un tiempo que es oro para planificar tu tiempo libre.
Para ello, estos son los pasos a seguir:
- Lo primero que debes hacer es suscribirte en lne.es (si aún no lo estás).
- Después, deberás elegir el tipo de suscripción que deseas y completar el proceso, validando tu cuenta en el correo.
- Por último, accede al catálogo de newsletters de LA NUEVA ESPAÑA y apúntate a la de Ocio (y a las que desees... ¡hay una oferta muy variada!)
Te apuntarás así a la mejor forma de permanecer al día de la actualidad de ocio y cultura de Asturias, teniendo derecho a recibir, antes que nadie, la agenda diaria más completa de Asturias.
Otras newsletters exclusivas de contenido especializado
Pero esto no es todo ya que hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters, que seguirá en crecimiento de oferta. Ya hay tres newsletter Premium operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas) y La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes). A ellas se une ahora la newsletter de Ocio, en la que cada tarde los suscriptores podrán recibir la agenda más completa del día siguiente con planes para realizar a lo largo y ancho de Asturias.
