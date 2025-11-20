El Gobierno de España destaca el proyecto de Indra en el Tallerón "como ejemplo del motor de reindustrialización de la Defensa"

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó ayer que el proyecto de Indra para convertir el antiguo Tallerón de Duro Felguera en una fábrica de vehículos blindados "es un ejemplo de reindustrialización" impulsada por el sector de la Defensa.

Valcarce, que ayer inauguró en Madrid el II Congreso de Derecho, Defensa y Empresa, destacó que uno de los objetivos "prioritarios" del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa lanzado por el Gobierno con 10.471 millones para este año es "generar huella industrial en todas las comunidades autónomas" y entre los hitos ya conseguidos destacó el ejemplo del proyecto de fábrica de vehículos blindados de Indra en Asturias, que comenzará a operar antes de que acabe este año con el ensamblaje de los carros de combate 8x8 "Dragón" que fabrica el consorcio Tess Defence (integrado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano M&E y Sapa) para el Ejército de Tierra.

"La operación Tallerón en Asturias supone la reindustrialización de una zona en declive, una zona que está desmantelando la antigua industria siderometalúrgica y que ahora hace una reconversión tecnológica e industrial en el puerto de Gijón", destacó Amparo Valcarce, que añadió que esa transformación la hace posible "la industria de la Defensa".

Los ejemplos

La secretaria de Estado situó el proyecto de Indra en Gijón al nivel del plan previsto para desarrollar la industria de la ciberseguridad vinculada a la Defensa en Cataluña, el plan de helicópteros y "avión entrenador" en Castilla-La Mancha o el plan de modernización de la flota militar en las bahías de Ferrol, Cádiz y Cartagena. "Son ejemplos que estamos impulsando. Hay que fortalecer el músculo industrial en España para ser capaces de competir en el ámbito europeo", afirmó Valcarce, que destacó que ocho de cada diez euros del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa deben ejecutarse en España y nueve de cada diez "en el ámbito europeo".

Valcarce destacó que el gasto en Defensa es España en 2025 se elevó a 33.000 millones de euros, el 2% del PIB. "La inversión en Defensa es un motor económico, industrial, generador de empleo cualificado y de cohesión territorial", aseguró la secretaria de Estado de Defensa durante su discurso de inauguración de II Congreso de Derecho, Defensa y Empresa. Este evento continuará hoy en la Escuela de Organización Industrial de Madrid y el director ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), David González, moderará la mesa redonda "Las empresas españolas ante los programas de rearme europeos", en la que una de las ponentes será Carolina Díaz, directora del Asturias Hub Defensa, que agrupa a las empresas sector en la región. n