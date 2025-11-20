El Gobierno honra en el pozo Sotón a las víctimas del franquismo en el 50 aniversario de la muerte de Franco

“Valorad la libertad que tenéis”. Fue el mensaje que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, quiso enviarle a los jóvenes españoles a su llegada al acto homenaje por las víctimas republicanas de la Guerra y el Franquismo, celebrado esta mañana en el pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio).

Acompañado por la delegada del Gobierno, Adriana Lastra y el presidente del Principado, Adrián Barbón, Torres destacó, en el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, el camino recorrido para ser un país con plenas libertades. “Pueden opinar como quieran y criticar al partido político que quieran sin ser perseguidos por ello”, sostuvo. “Hoy no celebramos la muerte de nadie, sino el inicio de la democracia”, subrayó el Ministro.

Un encuentro en el que la Asociación Memorialista de Asturias en colaboración con el Gobierno de España hizo entrega de un reconocimiento a 70 víctimas asturianas. “Estamos ante el inicio de un camino de reparación tras tantos años de espera”, aseguró el presidente de la asociación, José Ramón Fernández. “Un país no debe nunca avergonzarse de su pasado”, recalcó al tiempo que advirtió del “peligro” que suponen “ciertos partidos políticos que fomentan el odio desde la mentira”. “Su objetivo es venir para quedarse”, añadió Fernández.

El lugar elegido para el acto, el pozo Sotón, también estuvo cargado de simbolismo. “Estamos en una tierra que jamás agacho la cabeza”, se enorgulleció Adriana Lastra en un encuentro que según explicó “no se hace desde el odio sino desde la responsabilidad”. Lastra aprovechó para mandarle un mensaje a las familias de las víctimas de la dictadura franquista: “Este Gobierno está de vuestro lado”, al tiempo que afirmaba que “un país que honra a quienes lucharon por la democracia es un país más digno”.

Actos por los 50 años de libertad

La cartera de Angel Victor Torres es, además, la artífice del proyecto “España en libertad. 50 años”, una iniciativa que a lo largo de este 2025 ha desarrollado un centenar de actos entorno al fin de la dictadura. “La democracia tenía una deuda con ustedes y es de justicia reconocerla”, le dijo Torres a los presentes, al tiempo que lamentaba que durante la Segunda República, España fuese “un país demasiado avanzado para quienes se sublevaron”. “Estamos hoy aquí para que España nunca olvide, porque memoria es democracia”, aseveró en su discurso.

Recogió el testigo Adrián Barbón, que aprovechó la ocasión para recordar las fosas comunes de la Cuenca Minera que rodean al pozo Sotón. “Aquí estamos para remover las cosas y sacarlas a la luz, es la forma de no olvidar”, confesó el Presidente del Principado medio siglo después de la muerte de Franco. “El Gobierno progresista lleva haciendo actos de este tipo durante toda la legislatura para que la historia no caiga en el olvido”, explicó.