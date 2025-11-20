Disfruta de unas Navidades memorables en CoolRooms Palacio de Luces

El hotel CoolRooms Palacio de Luces (5*), ubicado en Colunga y único establecimiento del Principado reconocido con una Llave Michelin, te invita a vivir unas Navidades inolvidables en un entorno de naturaleza, calma y excelencia gastronómica. El hotel ha diseñado menús especiales para Nochebuena, Navidad y Nochevieja, así como completos bonos con alojamiento, acceso al spa y descuentos en tratamientos.

En estas fechas tan especiales el hotel CoolRooms Palacio de Luces se erige como tu mejor opción para compartir momentos únicos con los tuyos en un entorno lleno de magia. Sus fantásticos menús, creados por el chef Pachi Ruiz con producto de temporada y kilómetro cero, prometen hacer las delicias de sus comensales; y los bonos con alojamiento y acceso al spa vienen a redondear el plan perfecto para estas Navidades.

Comedor de CoolRooms Palacio de Luces. / Cedida a Lne

Las celebraciones en CoolRooms Palacio de Luces comienzan en Nochebuena con una cena especialmente creada para la ocasión. El menú arranca con tres aperitivos –cappuccino de boletus y jamón ibérico, bombón de queso azul y espinacas y croqueta de cecina– que dan paso a una delicada sopa de marisco y pescados de roca. Como plato principal de pescado se servirá un rodaballo con crema de trigueros y berberechos, seguido del Royal de pitu caleya con ciruelas y avellanas. El toque dulce lo pondrá una tarta mousselin de turrón acompañada de helado de piña asada, además de los tradicionales mantecados y turrones elaborados en su propio obrador. La propuesta incluye un maridaje cuidado –agua mineral, vino blanco D.O. Valdeorras Neno de Viña Somoza 2024, vino tinto V.T. Cádiz Luis Pérez Garum 2022, cava D.O. Penedès AT Roca Brut Nature Reserva 2023, café e infusiones– y tiene un precio de 92 euros por persona.

La celebración continúa con la comida de Navidad, un menú que comienza con tres aperitivos –gominola de mar, tartare de remolacha con sardina ahumada y una suave crema de marisco– antes de dar paso a un carpaccio de pulpo acompañado de crema de patata revolcona y microbrotes. El pescado elegido para esta fecha es un rubiel con jugo tostado de sus espinas y patata cítrica, seguido de un roastbeef de ternera asturiana con parmentier y demi-glace. Para el momento más dulce, una torrija de roscón caramelizada con crujiente de naranja y azahar y helado de nata, además de los tradicionales mantecados y turrones elaborados en el obrador del hotel. Este menú, con maridaje incluido –agua mineral, vino blanco D.O. Ribeiro Valdesouto 2024, vino tinto D.O. Ribera del Duero Damana 5 2023, cava D.O. Penedès AT Roca Brut Nature Reserva 2023, café e infusiones– tiene un precio de 87 euros por persona.

Una de las zonas del spa. / Cedida a Lne

El apartado gastronómico culmina con la gran cena de Nochevieja, una propuesta pensada para despedir el año con sabor y celebración. El menú comienza con cuatro aperitivos –tartare de langostinos crujiente, consomé de pitu con trufa melanosporum, arroz crujiente de quesos asturianos y ortiguillas de mar con holandesa de oricios– que abren paso a un entrante en forma de coulant de setas sobre sopa de foie y caviar ahumado. El pescado elegido es una lubina con mantequilla de maracuyá, algas y esponja de mar, mientras que el plato de carne será un civet de ciervo acompañado de verduritas al curry rojo y pan de menta. El toque dulce llegará con dos postres –mojito de yuzu y lima y Chocolate 70% con tierra de fresa efervescente y helado de fresas con nata– además de los tradicionales mantecados y turrones elaborados en el obrador del hotel. No faltarán las clásicas uvas de la suerte. La bodega seleccionada para la ocasión incluye agua mineral, vino blanco D.O. Rías Baixas La Mar 2021, vino tinto D.O. Ribera del Duero Pago de Carraovejas 2022 y Champagne A.O.C. Bollinger Special Cuvée, además de café e infusiones. Esta cena, que incorpora cotillón y barra libre hasta las 03.00 horas, tiene un precio de 247 euros por persona.

Estos menús festivos pueden disfrutarse también dentro de una experiencia completa gracias a los bonos con alojamiento, pensados para vivir unas Navidades memorables en un entorno verdaderamente especial. El bono de Nochebuena, que incluye cena y alojamiento, tiene un precio de 199 euros por persona, cifra que asciende a 276 euros si se añade la comida de Navidad. El formato se repite en Nochevieja, con un bono que incluye cena de gala, cotillón y alojamiento por 349 euros por persona. Para quienes deseen prolongar la escapada y disfrutar una noche adicional, la del 1 de enero, el precio total es de 441 euros.

Además, si únicamente quieres disfrutar de un día de Navidad para el recuerdo, el hotel CoolRooms Palacio de Luces ha implementado un bono consistente en la comida de Navidad, con 2 horas gratuitas de acceso al spa. Además, si lo deseas podrás darte un masaje aromaterapia relax o profundo con un 30% de descuento. El precio total con masaje es de 140 euros por persona y si quieres disfrutar de la comida de Navidad con acceso gratuito al spa y alojamiento el precio es de 194 euros por persona.

Si deseas vivir unas fiestas realmente especiales y compartir momentos inolvidables con los tuyos, puedes consultar toda la información y realizar reservas en palaciodeluces.com.