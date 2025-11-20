Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Mayorga, doctor honoris causa

Mayorga, a la izquierda, y Mairal durante el acto académico. | LAURA HURTADO/ UNED

Mayorga, a la izquierda, y Mairal durante el acto académico. | LAURA HURTADO/ UNED

El dramaturgo Juan Mayorga fue investido ayer doctor honoris causa por la UNED en un acto presidido por el rector Ricardo Mairal. "Yo hago teatro para ese espectador que ve lo que yo no he escrito", declaró en su discurso.

Juan Mayorga, doctor honoris causa

