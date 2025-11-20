La Lotería Nacional de este jueves reparte premios por Asturias: estas son las dos localidades donde se ha vendido

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves, dotado de 60.000 euros al número, ha caído en dos localidades asturianas, concretamente en Oviedo y Gijón. En la capital se ha vendido en el despacho receptor 57085 situado en la Plaza de la Paz, 8; y en Gijón, en el despacho receptor 35680 de la Carretera del Obispo, 34. El número agraciado, el 12.285, se ha repartido en otras seis provincias españolas: Almería, Barcelona, Girona, Granada, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Los reintegros han sido para los números 7, 1 y 0.

¿Cómo se juega?

Tendrás premio si aciertas las 5 cifras de alguno de los premios, o si tienes aproximaciones, centenas, extracciones o reintegros del programa de premios de cada sorteo. Los sorteos tienen lugar jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas. En cuanto se sepa el número ganador en este sorteo y en otros como la Bonoloto puedes consultarlos en la página web del periódico.

El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.

La emisión del extra de otoño consta de diez series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros. El reparto de premios será el siguiente: