Música y danza en Oviedo en favor de las personas con parálisis cerebral

Una causa común: mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Éste es el objetivo central de la gala benéfica “Juntos por un sueño”, que se celebrará en Oviedo este sábado y que incluirá música, danza y solidaridad a favor de Aspace Asturias.

El objetivo de esta iniciativa se centra en recaudar fondos para sufragar la construcción del nuevo pabellón destinado a residencia para los usuarios de más edad, con 15 plazas. El conjunto del proyecto tiene un coste de 1,4 millones de euros, cuantía que obviamente es inasumible para las familias de los beneficiarios directos.

En el Palacio de Congresos, a un precio de 10 euros

El escenario del acto será el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo. Se desarrollará de 18.00 a 20.00 horas. Organizado por Aspace Asturias, cuenta con la colaboración del Coro Orfeón Principado, el Colegio de Médicos de Asturias y la Escuela de Danza Coppelia.

Además, “contará con la participación muy especial de una representación coral formada por personas usuarias de Aspace Asturias, tanto pequeños como mayores, que aportarán al evento una nota de emoción y esperanza”, señala Tatiana Llorente, de Aspace Asturias.

La entrada tendrá un precio simbólico de 10 euros, y podrá adquirirse tanto en el propio Palacio el día del evento como en las sedes de las tres entidades participantes.

La recaudación íntegra se destinará a sufragar la construcción del Pabellón Ana Casanueva, un nuevo espacio de atención de Aspace Asturias en su sede de Latores (Oviedo), diseñado para acoger a personas con grandes necesidades de apoyo en proceso de envejecimiento. La nueva infraestructura garantiza una atención personalizada, accesible y digna.

Visibilizar una realidad que requiere solidaridad

Con esta gala, Aspace busca “no solo recaudar fondos, sino también visibilizar la realidad de las personas con parálisis cerebral y promover la solidaridad de la sociedad asturiana, que siempre ha mostrado su compromiso con las causas sociales”.

“Juntos por un sueño” constituye “una invitación a compartir arte, emoción y compromiso, sumando esfuerzos para construir un futuro más inclusivo”, subraya Tatiana Llorente.

Más de 200 beneficiarios al año

Aspace Asturias (Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral del Principado de Asturias) lleva 60 años ofreciendo apoyo y atención profesional y especializada a más de 200 personas cada año. Ofrece centros y servicios especializados que abarcan todas las etapas del ciclo vital: unidad de atención infantil temprana, colegio concertado de educación especial, centro de apoyo a la integración, centro residencial y centro especial de empleo. Su plantilla ronda los 120 profesionales.