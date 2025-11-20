La negociación del ajuste de Ence se atasca en la veintena de prejubilaciones previstas
La dirección de la compañía y la plantilla de la fábrica de Navia difieren sobre las condiciones y la edad mínima de los trabajadores que saldrían de forma voluntaria
La negociación entre la dirección y la plantilla de la fábrica de Ence en Navia para acometer un despido colectivo de cerca de un centenar de trabajadores se ha atascado en uno de los puntos planteados por la compañía: la prejubilación de entre 25 y 29 empleados. La reunión mantenida ayer entre ambas partes, que duró más de tres horas, se centró exclusivamente en esas salidas, sin abordar otros aspectos del ajuste que prepara la compañía de producción de pasta de celulosa y energía para sus plantas de Asturias y Pontevedra.
De momento, cada parte ha propuesto a la otra unas determinadas condiciones de salida de esa veintena de profesionales. Hasta la fecha, el planteamiento de la empresa no convence a los representantes de la plantilla, que no obstante siguen apostando por una actitud "dialogante" y proclive a la negociación.
Además, ni siquiera está todavía acotado qué grupo de trabajadores afectarían esas jubilaciones. Si bien en un planteamiento inicial la cúpula planteó que pudieran acogerse voluntariamente aquellos empleados que en el año 2027 hubiesen cumplido los 59 años, ese umbral aún está por consensuar entre las partes, según trasladaron fuentes del comité.
Con todo, el comité ha convocado para hoy una asamblea con la plantilla de la factoría naviega para informarles de este proceso de ajuste laboral, que, según las posiciones de partida de la compañía, supondrían 97 salidas.
Las negociaciones en la planta naviega están siendo de momento mucho más conciliadoras que en la de Pontevedra, cuyo comité ha rechazado de plano cualquier diálogo sobre los 39 despidos propuestos por la empresa. De momento, la fábrica gallega lleva varios días de huelga y los sindicatos no descartan extenderla hasta diciembre.
