La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera

El termómetro a la puerta de la casa del ganadero jubilado Joaquín Lorences, en el Puerto de Somiedo, marcaba a eso de las dos de la tarde de este jueves la friolera de cero grados, pero la sensación térmica era aún mucho más baja, de cinco bajo cero, debido al viento que barría el pueblo. A esa hora no nevaba, pero sí lo había hecho por la mañana, cubriendo el pueblo de un manto blanco y obligando a circular por el puerto de Somiedo con cadenas, igual que para pasar por Tarna, San Isidro, Ventana y San Lorenzo. Ya avanzada la tarde, se sumó a la lista el de Pajares, donde también se prohibió el paso de camiones y vehículos pesados.

Vacas en el puerto de San Lorenzo. / Irma Collín

Lorences había estado por la mañana ayudando a su hijo a recoger la mayor parte de sus 73 vacas. "Casi todas volvieron solas. Ahora tendremos que ir a buscar cuatro que no aparecen", aseguró. Los animales quedarán estabulados "hasta el mes de abril", según este ganadero jubilado, que no quiere irse del pueblo, en el que nació su padre (él nació en La Cueta , Babia) y en el que casó y formó una familia.

El ganadero aseguró que no hay nada raro en que nieve en noviembre. "Es lo que siempre pasó. Hay un dicho que dice: 'Día de todos los Santos, nieves por los altos'. Hoy caerán cinco centímetros, no es mucho. Antes podía caer un metro o dos de nieve, eso sí que eran nevadas. Cambió el tiempo", aseguró Lorences, mientras quitaba la nieve de su todoterreno. Otra vecina convino en lo mismo: "Esta no es una nevada grande. En 2018 cayó metro y medio o dos".

En el Puerto de Somiedo, a 1.485 metros de altura (es el segundo pueblo más alto de Asturias, tras La Raya, en Aller, situado a 1.530), viven nueve familias, según aseguró el Alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. "Aguantan también en invierno, y hay varios niños, que acuden al colegio en transporte escolar", aseguró. La nevada de este jueves, sin embargo, obligó a los menore a quedarse en casa, porque no pudo subir el taxi que les recoge a diario. Entre ellos se contaban los tres nietos de Joaquín Lorences.

El gran hito del Puerto fue su declaración de Pueblo Ejemplar en 2021, y la visita de la Familia Real. "Desde entonces, el pueblo mejoró mucho", aseguró.

Otros vecinos se afanaban este jueves en transportar silos de paja a las cuadras para dar de comer a los animales este invierno, antes de que las condiciones empeorasen. Se esperaba que este jueves lo peor llegase en las últimas horas del día y en la madrugada del viernes. De hecho, a las cuatro de la tarde volvió a nevar con fuerza en cotas altas en Somiedo.

Ibán Fernández, en su bar de La Peral, en Somiedo. / Irma Collín

También volvió a nevar en la braña de La Peral, situada en la subida al puerto a 1.386 metros de altitud. El pueblo está reviviendo y se han instalado familias de Valencia, Sevilla, Madrid y Palencia, más los que han heredado. Amparo, una valenciana que acudió a pasar unos días con su hijo, no dudó en asegurar, mientras paseaba a su perro, que La Peral "es el sitio más cercano al paraíso". "Esta noche va a caer bien, habrá bastante cantidad de nieve, pero para eso tenemos a Óscar con su quitanieves que hace su trabajo muy bien", dijo.

Un ganadero transporta un silo de paja en el Puerto de Somiedo. / Irma Collín

En el pueblo también se encontraba el hostelero Ibán Fernández García, que regenta desde hace ocho años el bar "El Dibán", que abrió en lo que antaño eran las cuadras de la casa de la familia. "No tiene visos de que vaya a ser una nevada como la del 27 de octubre de 2018, en que se alcanzaron dos metros de nieve", aseguró. El mes que viene echará el cierre y pasará el invierno en Gijón. "La mayor parte de los vecinos sube y baja durante el invierno porque es duro", añadió, al tiempo que explicó el secreto para soportar las gélidas temperaturas: "Leña bastante para todo el invierno y ponerse ropa encima".

La Peral, en medio de la nieve. / Irma Collín

Pajares, prohibido a camiones

A las 19.15 horas de la tarde, la carretera del Puerto Pajares (N-630), en su vertiente asturiana, pasó a nivel rojo, al encontrarse la carretera cubierta por la nieve. Con ello ha quedado prohibida la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses. La Delegación del Gobierno aconsejó por otro lado a los vehículos que no rebasasen a los inmovilizados sin tener la seguridad de poder continuar la marcha. Sólo se puede circular con cadenas o neumáticos de invierno especiales a 30 kilómetros por hora.

A media tarde comenzó a nevar en localidades como Sotres. A lo largo de la jornada, la Vega de Urriellu registró ventisca, con mínimas de 6,2 grados bajo cero. Vega de Ario regsitró otros 3,6 bajo cero, y Leitariegos, 3,1 negativos. En Valgrande-Pajares, el termómetro bajó a 2,9 bajo cero y Degaña marcó 1,2, también bajo cero. La Vega de Urriello también registró la racha de viento más alta, 79 kilómetros por hora.

La alerta naranja, que se inició en la medianoche del miércoles, estaba previsto que concluyese a las cinco de la madrugada de este viernes. Para este viernes se esperan precipitaciones débiles a moderadas hasta la noche, más persistentes y en forma de nieve en la Cordillera y en los Picos de Europa, con la cota de de nieve alrededor de 800 y 900 metros. No se descartan tormentas de madrugada. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio occidental, de foma que en Cangas del Narcea están previstos dos grados. Habrá viento flojo con predominio de la componente norte, moderado en el litoral y la Cordillera hasta el mediodía y con alguna racha muy fuerte en cumbres de la Cordillera.