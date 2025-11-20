El primer gran temporal del otoño ya obliga a usar cadenas en seis puertos de montaña de Asturias: se esperan hasta 30 centímetros de nieve en la Cordillera

La nieve y el frío, protagonistas desde hoy en Asturias. La cordillera y los Picos de Europa estarán durante toda la jornada de este jueves en alerta naranja por nevadas que podrían dejar en veinticuatro horas espesores de 30 centímetros a partir los 900 metros. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso naranja se prolongará hasta las 06.00 horas de mañana, viernes, momento en el que se rebajará a nivel amarillo hasta las 12.00 h. En la jornada de hoy, marcada por la entrada de una masa de aire de origen ártico, ocho comunidades del norte peninsular están en alerta meteorológica por nevadas.

Estado de las carreteras en Asturias. / 112

En estos momentos, las nevadas que han caído durante las últimas horas hacen obligatorio el uso cadenas en en seis puertos de montaña de Asturias. San Isisdro (Aller), Leitariegos(Cangas del Narcea), Tarna (Caso), Somiedo, San Lorenzo (Somiedo) y Ventana (Teverga), son los puertos afectados, según detalla el 112 en su página web. En cuanto a las carreteras, es obligatorio también el uso de cadenas en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla (LN-8, Lena).

Hasta 30 centímetros de nieve

En las áreas de montaña, este "zarpazo invernal" se espera que deje acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve este jueves, y otros 20 el viernes. Son buenas noticias para las estaciones de esquí, pero presumiblemente la lluvia y la nieve complicarán mucho la circulación de vehículos. Se ha preparado un dispositivo en la Autopista del Huerna (AP-66) y la carretera de Pajares (N-630). Hay a punto un total de 53 equipos quitanieves (quitanieves, cargadoras y turbo fresadoras), depósitos con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera disponibles en puntos estratégicos. En las zonas donde se prevén nevadas fuertes hay 8 áreas de embolsamiento con capacidad para 770 camiones y 885 turismos.

La previsión es menos alarmante que la de días atrás, puesto que se llegó a hablar de posibles nevadas a cotas muy bajas, 400 metros, y en localidades como Oviedo o incluso en la costa. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la cota de nieve bajará progresivamente de los 900-1.000 metros a los 600-700 en la mitad oriental y 700-800 en la mitad occidental.

Este miércoles ya se notó el descenso de la temperatura, pero este jueves caerá aún más, de forma generalizada. Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 9; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 11. En el Suroccidente se esperan mínimas de 3 grados y máximas de 8, y en Langreo, el arco se movería entre los 4 y 9 grados. El viernes, la temperatura aún bajará más: en Oviedo habrá mínimas de 4 grados, y en Cangas del Narcea el termómetro se moverá entre los 2 y los 7 grados.

La Guardia Civil de Tráfico ha aprovechado este temporal para realizar una campaña de control de neumáticos y luces. Los agentes estarán al pide del cañón en el Huerna y Pajares, y se multará a aquellos vehículos que no llevan los neumáticos y cadenas adecuados para circular en condiciones de nieve e hielo.