La reacción del Gobierno asturiano a la condena del Fiscal General: prudencia y sorpresa

Prudencia y sorpresa. Así se resume la valoración del Gobierno del Principado ante el fallo del Tribunal Supremo, conocido este jueves a mediodía, respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido condenado como autor de un delito de revelación de datos.

Prudencia porque el ejecutivo asturiano que preside el socialista Adrián Barbón prefieren esperar a hacer valoraciones hasta conocer el contenido de la sentencia, algo que todavía no es posible. "Se ha hecho algo poco habitual, como adelantar el fallo antes de publicar la sentencia", avisan en el Gobierno asturiano. "Por prudencia y por rigor, no haremos valoraciones hasta haberla leído y analizado".

Sorprendente

No obstante, en el Principado dejan ver que no ha sentado muy bien el fallo de los magistrados del Supremo (5 a favor de la condena y dos, en contra), porque prefieren esperar a hablar "hasta conocer qué argumentos jurídicos justifican una condena que, a la vista de lo ocurrido en el juicio, resulta cuando menos sorprendente".

El TS considera a García Ortiz autor de un delito de revelación de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por ello le impone una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, y, lo que para él sin duda resulta más trascendente, dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.

El fallo de la sentencia ha llegado solo una semana después de que acabara el juicio. Ha coincidido en el día en que en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez encabezaba los actos de conmemoracion de 50 años de la llegada de la democracia a España, lo que el Gobierno central enlaza con el medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco.