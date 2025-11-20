Una realidad que sigue siendo lacra
Susana de la fuente
La violencia contra las mujeres es, sin duda, una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos. Detrás de cada caso hay vidas rotas, familias afectadas y un entorno que sufre las consecuencias de un problema profundamente arraigado en nuestra cultura patriarcal. No existe justificación alguna para el maltrato ni para los asesinatos machistas, como tampoco la hay para negar una realidad que continúa siendo una lacra social a la que debemos enfrentarnos con determinación.
Desde la Concejalía de Igualdad se trabaja de manera activa y coordinada para ofrecer apoyo integral a todas las mujeres que lo necesiten. A través del Centro Asesor se brinda acompañamiento, orientación y recursos para que puedan reconstruir su vida con dignidad y seguridad. Nuestra colaboración constante con la comisión Viogen resulta esencial para garantizar seguimiento, protección y una respuesta eficaz que, desde los ayuntamientos, sería imposible abordar en solitario.
Además, se impulsan campañas de sensibilización, charlas, talleres y acciones formativas que buscan generar conciencia social y avanzar hacia una comunidad más igualitaria y libre de violencia. Pero, sobre todo, creemos en la importancia de la empatía, la escucha y la solidaridad. Queremos que cada mujer sepa que no está sola, que su municipio está a su lado y que juntas construiremos un futuro sin violencia.
