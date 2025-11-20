La receta de Vox para llenar de trabajadores el campo asturiano: sí a los inmigrantes, pero con condición

Advierte el diputado Rodrigo Alonso (Anta, Almería, 1980), portavoz nacional de Medio Rural de Vox, de que PP y PSOE, pese a su oposición manifiesta a los planes iniciales de la UE para la futura Política Agraria Común (PAC), «acabarán apoyándolo, como siempre». Y añade: «Creemos que es un paripé, el paripé y el circo que montan siempre.

Ellos se muestran contrarios a las políticas de Bruselas, pero luego, a la hora de la verdad, las apoyan».

Alonso visitó este viernes Asturias para reunirse con el grupo parlamentario de Vox, que dirige Carolina López, y hablar del medio rural regional. Por supuesto, no faltaron las críticas a la gestión del Gobierno del Principado y, en concreto, de la Consejería de Medio Rural. «Aquí hay un caso único en España con los pagos de la PAC, y es que se demora muchísimo el pago del adelanto, lo cual no entendemos por qué. Es un dinero que viene directamente de Europa, pasa por el Ministerio de Agricultura, llega al Gobierno asturiano pero éste no paga», resumió. «Es algo insólito».

Inmigración

Con un campo muy envejecido y un relevo generacional que se resiste, admite el diputado de Vox de la necesidad de los emigrantes, pese a ser éste uno de los caballos de batalla de la formación de ultraderecha. «Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal», aclara. «Y hasta ahí creo que es algo totalmente coherente. ¿Por qué se le llama ilegal? Pues porque no está dentro de la legalidad. Entonces un inmigrante que entra de forma ilegal en España no puede trabajar porque no tiene papeles».

Ahora bien, «el que viene de fuera de forma legal a trabajar es bienvenido, por supuesto». En su opinión, «hay que dar una vuelta al mercado de trabajo, requiere una reflexión profunda. Vivimos en un país en el que, eliminando el maquillaje estadístico del empleo, estamos en torno a los cuatro millones de parados».

Además de la emigración, hay otra fórmula para atraer trabajadores al campo. «Es cierto que generación tras generación se ha perdido el entusiasmo de trabajar en el campo. Fundamentalmente por haber sido un sector, la agricultura, la ganadería, la pesca, muy castigada por la burocracia, la legislación. En el caso de la pesca ya prácticamente no tenemos. En el caso de la ganadería, la cabaña se está prácticamente acabando. Y el siguiente es la agricultura. Porque existe un objetivo, y es sustituir nuestro sector primario por el de fuera. Y eso viene de Bruselas», reseña Rodrigo Alonso.

Lobo y protección

Abordó Villar el asunto del lobo y el programa de control de población en Asturias. Críticos con que sólo haya salido del listado de protección al norte del Duero –lo que ha permitido reactivar el plan de gestión para eliminar ejemplares en las comunidades del Cantábrico–, Rodrigo Alonso critica la «falta de transparencia» de la administración asturiana por negarse hasta hace unos días a dar detalles de los avances del programa. «Que a día de hoy solamente se haya ejecutado el 38% del objetivo nos parece bastante lamentable», reseña.

Opinan el diputado de Vox que el gobierno asturiano «está más del lado del lobo que del lado de los intereses de los ganaderos y de la propia ganadería». Se refirió a una noticia de LA NUEVA ESPAÑA sobre el miedo de los cazadores a participar en el programa de control durante las batidas, pese a tener autorización regional, por miedo a acabar en los juzgados: «Temen meterse en un laberinto judicial si los denuncian los ecologistas. Es una prueba más de que todo está diseñado en favor del lobo y en contra de la ganadería».

De nuevo con la vista en la UE,Alonso se refirió a la excesiva burocracia que el sector agroganadero tiene que afrontar y de lo que se quejan. «La burocracia no es solamente excesiva, es que aburre. Una persona que está dedicada a su explotación ganadera no tiene tiempo de emprender una batalla burocrática excesiva en un mundo digitalizado en el que prácticamente necesitarías una persona dedicada exclusivamente a realizar y rellenar todo ese tipo de formularios», concluye el diputado.