Estos son los concejos que ofertarán pisos de alquiler a precio asequible: un total de 150 y la mayoría por el centro de Asturias

Un total de 150 viviendas. Es la cifra con la que comenzará a funcionar en Asturias el nuevo programa «Alquilámoste», impulsado por la Consejería de Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado. El objetivo: facilitar el acceso al alquiler a personas y familias con ingresos medios o moderados (al año entre 16.800 y 63.000 euros) y animar a los propietarios de vivienda a ponerlas en el mercado con garantías jurídicas y un ingreso al mes como máximo de 700 euros en función del tipo del inmueble.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) ha publicado este mismo jueves la resolución que da luz verde a la ejecución del programa para movilizar la vivienda vacía privada en Asturias en un momento en el que mercado presenta gran demanda y los precios van al alza con cifras, en algunos casos, desorbitadas en las ciudades

El Principado se centrará fundamentalmente en el área urbana central de Asturias, donde hay mayor demanda (más del 70% se concentra aquí), si bien también se prevé un cupo de viviendas en alquiler en concejos en riesgo de despoblación. En este caso se prevé movilizar 3 viviendas y los concejos incluidos y que pueden acogerse son Cangas del Narcea, Tineo, Belmonte y Cangas de Onís, además de otros que acrediten que tienen demanda.

Área metropolitana central

El área metropolitana central tendrá hasta 120 viviendas en «Alquilámoste». El reparto es el siguiente: Oviedo, hasta 40; Gijón, hasta 35; Avilés, hasta 10; Siero, hasta 15; Corvera, Carreño y Gozón, hasta 13; y Llanera y Noreña, hasta 7.

Cuencas mineras e interior

En cuencas mineras y valles interiores la distribución prevista es: Langreo y Mieres, hasta 15; Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Aller y Lena, hasta 12. En total, hasta 27 viviendas en alquiler.

El modelo de solicitud para participar, tanto para arrendatarios como para arrendadores, también ha sido aprobado , así como la comisión que deberá gestionar el programa y que estará presidida por el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez. Tiene un plazo máximo de quince días para echar a andar.

La entidad Vipasa será la encargada de gestionarlo todo. Entre las garantías al arrendador está el canon mensual garantizado, la conservación y mantenimiento de la vivienda, un seguro multirriesgo y la restitución del inmueble en el mismo estado que la entregó al finalizar el usufructo. Éste tendrá como máximo un plazo de siete años y cuatro meses.