UGT pide que la nueva "plantona" de Cogersa tenga personal propio

UGT ha reclamado este jueves que Cogersa, la empresa pública de gestión de residuos de Asturias, donde el sindicato tiene representación mayoritaria, recurra a trabajadores propios en la nueva "plantona" de Serín, reconstruida tras el incendio que la inutilizó en abril de 2024. La coloquialmente conocida como "plantona" tiene previsto operar en pruebas hasta el próximo verano.

La instalación es una planta de fracción resto, nombre técnico que designa el tratamiento de todo aquello que queda en el cubo de basura después de haber separado correctamente los materiales reciclables en casa. Es decir, la "plantona" procesa aquellos residuos que van a parar a la bolsa de color negro.

En un comunicado, UGT rechaza que la puesta en marcha “progresiva y extendida” a cargo de la empresa constructora, Valtalia, se prolongue "más allá de lo estrictamente imprescindible" y exige que, tan pronto como sea técnicamente viable, los trabajadores de la concesionaria sean sustituidos o absorbidos por la plantilla de Cogersa.

Así, el sindicato demanda el inicio inmediato de los estudios para definir los puestos de trabajo que requerirá la planta –desde técnicos altamente cualificados hasta peones–, así como la elaboración de un calendario transparente de contratación pública.

UGT recuerda que esta internalización debe seguir la línea aplicada en los últimos años con los empleados de Vareser (recogida separada) y la extinta filial Proygrasa (residuos Sandach), y subraya que la experiencia y el compromiso del personal propio son “la mejor garantía” para el correcto funcionamiento y la eficiencia a largo plazo de la instalación.

El comunicado resalta además la importancia del empleo verde como base de la economía descarbonizada asturiana y presenta a Cogersa como la “locomotora” que debe liderar el cambio hacia un modelo productivo sostenible y generador de empleo estable frente al resto de pymes del sector.