Vanesa Fernández, directora general de Igualdad del Principado: "Quiero una ley que contemple la prostitución como violencia de género"

Psicóloga nacida en Nava en 1981, Vanesa Fernández se especializó en protección a la infancia y desde ahí transitó a la violencia machista.

Fue secretaria de Igualdad de la Federación Socialista Asturiana y anima a la sociedad a tomar partido contra la violencia machista.

¿Con qué objetivo asume la Dirección General de Igualdad?

Llego para seguir desarrollando las políticas de igualdad que llevan años haciéndose en el Principado. Si algo tengo claro es que debemos seguir apostando por fortalecer los recursos, mejorar la coordinación institucional y hacer especial énfasis en la atención a las víctimas.

¿Con qué recursos económicos cuenta para ello? ¿Con qué porcentaje del presupuesto regional ?

No sabría decir exactamente, pero si contemplamos la igualdad como realmente debe hacerse, con un enfoque transversal, todas las políticas del Gobierno del Principado tienen un impacto. Luego, específicamente, todos los directores generales dirán que sería conveniente que su presupuesto fuese mayor. Igualdad siempre podría tener más, pero esta legislatura ha aumentado muchísimo lo que tiene que ver con las ayudas a las víctimas, también la red de casas de acogida, con un piso más en Oviedo y otro en Gijón, y seguimos reforzando los centros asesores de la mujer, intentando que todos tengan una psicóloga. Año a año el presupuesto de Igualdad va subiendo.

El Principado ha hecho bandera política de la abolición de la prostitución. ¿Avances?

Somos un Gobierno abolicionista y uno de los pasos dados fue crear una estrategia de abolición de la prostitución y la trata en Asturias. Seguimos colaborando con las entidades que tienen contacto con las mujeres prostituidas. Otro paso importante que vamos a dar es incluir en la modificación de la Ley de Igualdad del Principado de Asturias en la que estamos trabajando todos los tipos de violencia y, por supuesto, la prostitución. La prostitución está dentro del entramado social del patriarcado y se necesitan políticas sostenidas en el tiempo para conseguir ese cambio estructural y de mentalidad

¿Trabajan en esa estrategia contra la prostitución con un horizonte temporal ?

Poner fechas es muy complicado. Yo acabaría con la prostitución mañana, pero no es tan fácil. De poner un horizonte temporal sería terminar esta legislatura con una nueva Ley de Igualdad que incluya la prostitución como una de las formas de violencia contra las mujeres.

¿En qué dirección irán los cambios de la Ley de Igualdad?

Hay muchísima normativa a nivel estatal, europeo e internacional. Queremos recogerlas todas. Asturias siempre fue referente en políticas de igualdad y queremos que vuelva a serlo.

¿Cifra de víctimas de violencia de género que han recurrido a los servicios del Principado en este último año?

Entre enero y octubre de este año han sido atendidos 3.075 casos en los centros asesores de violencia de género. En 2024, durante sus doce meses, fueron 4.034.

No es fácil pedir ayuda ni denunciar. ¿Qué se hace para allanar el camino a las mujeres que se ven en la tesitura de hacerlo?

La Dirección General de Igualdad y la Consejería de Salud están trabajando para facilitar a los profesionales de Atención Primaria información para que sepan detectar los casos de violencia, de modo que puedan servir como una puerta de entrada a los servicios especializados. Se trabaja mucho también con servicios sociales y con la sociedad en general hacemos campañas de información. No es fácil que una mujer se acerque a los recursos, porque está en una situación difícil y puede tener miedo.

Cuando la Policía interviene la agresión se ha consumado. ¿Imposible llegar antes?

Precisamente la campaña del 25-N de este año, enfocada a las mujeres mayores, tiene como lema "Oír, ver y no callar". Ya es hora de que si, como vecinos, allegados o profesionales, tenemos conocimiento de que una mujer está sufriendo una situación de violencia actuemos y lo pongamos en conocimiento para llegar a ella antes.

Las cifras estatales de víctimas llevan años estancadas. ¿También en Asturias?

Vivimos en una sociedad patriarcal y nuestra realidad como comunidad autónoma no difiere del resto de nuestro país. Lo que sí nos diferencia es que nosotros apostamos por políticas claras contra la violencia de género. Apostamos por difundir esos recursos, por dar atención integral a las víctimas. Eso puede hacer que en nuestra comunidad las mujeres denuncien más.

De los recursos habilitados en los últimos años en Asturias, ¿cuál ha tenido mayor impacto contra la violencia de género?

En Asturias tenemos la suerte de ser pioneros en muchas políticas de igualdad y el centro de crisis fue una de ellas: hay unas profesionales fantásticas, unas abogadas y unas psicólogas muy buenas, muy comprometidas, con mucha formación y experiencia.

¿Cómo percibe el cuestionamiento de la violencia de género?

A mí me gustaría que la violencia de género, que está reconocida institucionalmente, fuese una realidad reconocida también por la sociedad y en todos los ámbitos, pero hay discursos negacionistas, discursos misóginos que la niegan. Esos discursos no nos pueden apartar de nuestro foco. Es más, esos discursos hacen a quienes los defienden partícipes de la violencia de género, porque si la niegas la perpetúas.

En Asturias la Fiscalía no detectó problemas en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. ¿Las mujeres están seguras?

Los recursos y las acciones que se ponen en marcha para proteger a las víctimas de género son útiles y eficaces. Las medidas funcionan y que no les quede a las víctimas de violencia ningún resquicio de duda de que estamos ahí, que siempre vamos a estar con ellas.

Se ha dado vía libre a la reforma del Código Penal para incluir la violencia vicaria como delito específico.

Lo importante es que se visibiliza una realidad que no estaba tan puesta encima de la mesa como debería. No podemos permitir que en una sociedad democrática como la nuestra haya mujeres que vivan situaciones de violencia y que ningún menor crezca tampoco en esos ámbitos.

Las mujeres deben denunciar: se insiste, pero sigue habiendo un alto porcentaje que no lo hace.

Denuncien o no, nosotros siempre vamos a estar ahí, con ellas, apoyándolas para que salgan de esa situación de violencia. Obviamente lo correcto sería que se denunciase, pero cada mujer tiene su realidad y sus tiempos.

¿Confía en ver erradicada la violencia de género?

Soy feminista. Creo firmemente en que el cambio de esta sociedad patriarcal a una sociedad feminista es posible. Ahí vamos a estar siempre las feministas, desde las instituciones, desde las asociaciones y en la calle. Lo conseguiremos.