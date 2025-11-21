Los 26.000 asturianos que donan sangre necesitan refuerzos... preferiblemente jóvenes

Las reservas de sangre en Asturias han mejorado levemente en los últimos días, pero la situación continúa siendo apurada, según ha explicado esta mañana a LA NUEVA ESPAÑA Ana María Ojea, directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

“Estamos en nivel amarillo, lo que significa que hemos mejorado, pero deberíamos de mantener este ritmo de donación durante varias semanas para llegar a unos niveles que garanticen el suministro”, ha precisado la doctora Ojea.

Se necesitan un relevo generacional de donantes

El problema que plantean los responsables del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias es simple de entender y más difícil de resolver: del millón de personas que residen en Asturias, sólo son unas 26.000 las que donan alguna vez a lo largo del año, lo que arroja un balance de unas 40.500 bolsas de sangre.

"Necesitamos nuevos donantes que repitan varias veces en el año", precisa la directora técnica. Y abunda en esta idea instando a los asturianos a “dar el paso, hacerse donante y acudir con regularidad”, dado que “muchos pacientes a diario lo necesitan”. Este mensaje se dirige de manera singular a la franja de población más joven.

Doscientas bolsas diarias

“Asturias necesita 200 donaciones de sangre diarias a lo largo de las próximas semanas”, enfatiza Ana María Ojea. El objetivo central consiste en recuperar el nivel adecuado de existencias, de manera que sea posible afrontar las fechas festivas del mes de diciembre sin mayores agobios.

Las urgencias llegadas a los hospitales en los últimos días han llevado a una situación “crítica” debido a un consumo “brusco” de los grupos A+ y O+, que son los que más escasean.

La disminución de la donación en las colectas diarias mantiene desde hace semanas un ritmo “preocupante”, lo que se suma al aumento de procesos respiratorios en la población, que provocan que no se pueda donar hasta transcurridos 15 días tras su curación.

Requisitos y lugares para donar

Los requisitos para poder donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y disponer de diez minutos.

Cualquier duda puede ser resuelta a través del teléfono 985 23 24 26, de la página web www.donaasturias.org y de las redes sociales @donaasturias. En la citada web se especifica dónde se puede donar en los próximos días.

A lo largo de la jornada de hoy, viernes, se puede donar en varios puntos de Oviedo (avenida de Galicia, Centro Asturiano, Centro Comercial Los Prados y campus del Cristo) y de Gijón (centro de salud Puerta la Villa y Escuela de Revillagigedo).