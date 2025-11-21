El derrumbe en la mina de Cangas del Narcea pilla a Barbón fuera de Asturias: "Con enorme preocupación sigo este accidente"

Al presidente del Principado, Adrián Barbón, lo ocurrido en la mina de Tyc Narcea en Vega de Rengos (Cangas del Narcea), le ha pillado fuera de Asturias. Esta mañana participó en Madrid en el acto de ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la reina doña Sofía, Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, en el Palacio Real.

"Me encuentro fuera de Asturias, aunque estoy regresando a Asturias con carácter inmediato", ha explicado el propio Presidente del Principado a través de sus redes. "Con enorme preocupación sigo este accidente, a la espera de recibir más información".

Como ha explicado, hacia el lugar se dirigen el Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, así como los Directores Generales de Minería y Emergencias. También la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y la delegada del Gobierno de España, Adriana Lastra.

"Tanto el Consejero de Industria como el de Gestión de Emergencias me están informando puntualmente de lo que sucede y la operación de rescate. También desde la Delegación del Gobierno de España, con quién mantenemos información constante", reseñó el Presidente asturiano.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, ha suspendido su agenda prevista debido al accidente ocurrido en Cangas del Narcea, y tras estar en continuo contacto con el alcalde de este municipio, José Luis Fontaniella. Queipo se desplaza a la mina de Vega de Rengos para seguir en directo los acontecimientos. "Lamento profundamente el fallecimiento de los dos mineros tras el accidente ocurrido en la explotación minera. Mi pésame y el de todo el PP de Asturias para sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia, brigadas de salvamento y servicios sanitarios que trabajan en la zona", señaló.