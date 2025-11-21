La alerta de la presidenta del Consejo Social: la universidad pública necesita más "agilidad" en Asturias

Ángela Santianes, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, lanzó ayer una profunda reflexión sobre el rumbo de las universidades públicas en contraposición con las privadas. Lo hizo en un momento clave para Asturias, con tres proyectos universitarios privados pendientes de instalarse en la región —la Universidad Nebrija, la Alfonso X el Sabio y la Europea—, lo que ha provocado tensiones en el seno de la Universidad de Oviedo, dirigida por el rector Ignacio Villaverde.

Críticas a la falta de actualización académica

Santianes, que está en la cúspide del Consejo Social desde 2024 y es, a su vez, presidenta de DuPont, expresó su preocupación por la adaptación de los programas de enseñanza de las universidades públicas y por la actualización de los currículos de los futuros profesionales, durante un coloquio con empresarios asturianos en Madrid.

“En la universidad —refiriéndose a la pública— puedes empezar a estudiar en Informática un sistema que ya no se usa en el mercado, pero que lleva años enseñándose. Eso es un problema a futuro, que puede ser el hundimiento de la universidad pública”, aseguró.

“Tenemos que dar agilidad a la actualización de los currículos. La universidad pública ha sido el ascensor social de España, porque cualquiera que tenga capacidad y esfuerzo puede estudiar, pero, si ya no nos da lo que necesitamos y no se adapta… Eso no está pasando ahora, pero puede llegar a pasar. Si eso sucede, igual no se contrata a los estudiantes que proceden de la universidad pública, porque quizá no tengan la formación que se necesita. No podemos dejar que eso suceda”, afirmó Santianes.

No citó directamente a la Universidad de Oviedo, cuyo Consejo Social preside, pero realizó estas valoraciones en un coloquio sobre Asturias y su competitividad. En ese mismo marco, Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies, había destacado previamente a la Universidad de Oviedo. “Tenemos que inyectar agilidad o nos cargaremos el ascensor social, que hasta ahora funciona de cine. Eso es algo que me preocupa”, zanjó Santianes.

El papel del Consejo Social

El Consejo Social de la Universidad de Oviedo es un órgano colegiado encargado de relacionar a la sociedad asturiana con la institución académica. Su función principal es el control económico, a diferencia de otras universidades públicas donde estas atribuciones dependen del Rectorado. Es el Gobierno regional quien nombra al máximo responsable del Consejo.

Desde que fue nombrada presidenta, Santianes ya había alertado sobre la necesidad de modernizar la Universidad de Oviedo. Según sostiene, es imprescindible un mayor acercamiento a las empresas y una mayor rapidez en la actualización de los planes de estudios, para adaptarlos al sistema laboral.

La llegada de las universidades privadas a Asturias

Sus reflexiones se producen casi dos años después de su nombramiento y en un contexto marcado por cambios relevantes en el mapa educativo asturiano, con la llegada pendiente de varias universidades privadas. La Universidad Europea, por ejemplo, tiene previsto iniciar su actividad en Gijón en el curso 2027-2028, con estudios del ámbito de la salud.

El mes pasado, el Gobierno regional aprobó los decretos por los que autoriza la adscripción de los dos primeros centros privados: la Universidad Alfonso X el Sabio, que quiere abrir en 2026 un centro de Ciencias de la Salud en el Calatrava de Oviedo, y la Universidad Nebrija, que aspira a comenzar en Avilés el próximo curso con un grado de Enfermería.

Estos futuros desembarcos han provocado movimientos internos en la Universidad de Oviedo. El rector, Ignacio Villaverde, ha presentado alegaciones al procedimiento de implantación de estos centros, en un momento en el que el papel de la universidad pública se encuentra en pleno debate.