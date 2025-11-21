Arcelor para la línea de decapado para completar una inversión de 18 millones

La producción de ArcelorMittal en Asturias en la recta final del año caerá en picado. A la parada del sínter "A" por mantenimiento y a los problemas del horno alto "B" –que lleva dos meses sin producir arrabio y la compañía no consigue arrancarlo, lo que está provocando detenciones intermitentes en diferentes talleres– se suma ahora la parada programada de la línea de decapado de Avilés para poder completar una inversión de mejora de 18 millones de euros.

La remodelación de la línea de decapado incluye la sustitución de los tanques de ácido clorhídrico para el tratamiento del acero que sale del tren de bandas en caliente (TBC), donde se laminan los desbastes (slabs) de la acería de Avilés y se transforman en bobinas.

La dirección de la compañía siderúrgica había anunciado a principios de año que la compañía invertiría este año en las factorías de Avilés y Gijón (y en sus satélites de Sagunto, Etxabarri y Lesaka) 168 millones, de los que buena parte irían para el proyecto del horno híbrido de arco eléctrico de Gijón. No obstante, en ese paquete también destacaba una inversión de 18 millones para mejorar la línea de decapado de Avilés. En esta línea se eliminan las capas de óxido (cascarillas) que se forman sobre la superficie de las bandas de acero sumergiéndolas en un baño de ácido clorhídrico diluido. Ese ácido se almacena en unos grandes tanques que serán reemplazados.

El proyecto está avanzado, pero para completarse es necesario parar la línea de decapado. La parada se iniciará el próximo día 30 y se prolongará durante tres semanas, según apuntaron fuentes de ArcelorMittal. Además, la parada tendrá efectos aguas abajo en el proceso siderúrgico, puesto que el acero decapado alimenta el tren tándem, el temper y o líneas de hojalata de Avilés. "La plantilla de la línea 2 de hojalata ya está regulada de empleo hasta final de año", apuntaron fuentes sindicales.

La parada de la línea de decapado coincidirá con la parada por mantenimiento y mejoras en el sínter "A" de Gijón –donde se compacta el mineral de hierro para los hornos altos–, que se mantendrá hasta principios de diciembre. Además, ArcelorMittal lleva dos meses sin poder contar con uno de los dos hornos altos de Gijón, el "B", que tras un parada de mantenimiento sufrió varios incendios y ahora la compañía no consigue arrancarlo. En tres ocasiones se ha intentado reactivar la instalación por medio del método de la oxilanza (inyectando oxígeno y gas propano), pero la cantidad de arrabio solidificado que hay en el interior impide la maniobra. Este fin de semana se volverá a intentar y, de no conseguirse, la compañía empezará a platearse la necesidad vaciar el horno alto, una labor que podría prolongarse durante al menos tres meses y que, por su coste, debe aprobar el comité de inversiones de la multinacional en Luxemburgo.

De momento, la no disponibilidad del horno alto "B" de Gijón está provocando una falta de materia prima en las acerías y talleres de ArcelorMittal en Asturias, puesto que el horno alto "A" no tiene capacidad de producción suficiente para cubrir la demanda de arrabio. La multinacional está priorizando la producción de bobina caliente destinada a la industria del automóvil –para evitar penalizaciones– y la fabricación de carril –con importante cartera de pedidos–, por lo que en el resto de talleres se están produciendo paradas intermitentes. Así, por ejemplo, ayer la compañía anunció a la plantilla que la falta de disponibilidad de desbastes para laminar obliga a prolongar la parada del tren de chapa gruesa de Gijón hasta el próximo día 25.

El tren de chapa gruesa de Gijón se alimenta de desbastes producidos en la acería de Avilés, que está trabajando al 60% de su capacidad por la falta de arrabio y su producción se destina principalmente al tren de bandas en caliente de la factoría de Avilés.

Las paradas tienen el respaldo, a nivel laboral, del ERTE que está vigente hasta final de año. Arcelormittal ya ha convocado a los sindicatos para negociar un nuevo ERTE desde el 4 de diciembre.