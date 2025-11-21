El arte de la carne roja
Disfruta de las mejores piezas de carne roja en las nuevas jornadas de El Cuco, del 21 al 30 de noviembre
Como cada año, Productos Cárnicos El Cuco reafirma su apuesta por la hostelería regional, ofreciendo una amplia selección de sus mejores carnes, repletas de calidad, sabor y tradición.
La empresa familiar, 100% asturiana y comprometida con la calidad y el origen de sus productos, se ha consolidado como un referente en el sector cárnico, gracias a sus elaboraciones propias y su cuidadosa selección de carnes de vacuno. Con más de quince años de trayectoria, estas jornadas se han convertido en una cita imprescindible para los fanáticos de la cocina asturiana. Desde hoy, viernes 21, hasta el domingo 30 de noviembre, los auténticos amantes de la carne roja y más de cuarenta restaurantes asturianos, se reunirán en torno a los fogones y al sabor, ofreciendo una experiencia única para degustar cortes llenos de autenticidad, que celebran lo mejor de la gastronomía de la región.
Además, numerosos restaurantes participantes elaborarán menús especiales diseñados para la ocasión, en los que la carne más selecta de El Cuco, se convertirá en protagonista de propuestas únicas que combinarán tradición, innovación y el respeto por la materia prima.
A lo largo de estas jornadas, El Cuco ofrece una selección única y especial de cortes del chuletero de vaca, pensada para resaltar tanto la nobleza de la carne, como su sabor inconfundible. Entre ellos, se encuentra el chuletón, con un intenso sabor y jugosidad, ideal para aquellos que buscan la esencia más auténtica de la carne a la parrilla. Por otro lado, tenemos el entrecot, que ofrece un equilibrio perfecto para quienes buscan sabor y terneza, mientras que el solomillo destaca por su suavidad y textura delicada, siendo un corte apreciado por los paladares más exigentes.
Para los que disfrutan de cortes con carácter, el T-Bone es perfecto, ya que combina lo mejor del lomo y el solomillo en un solo bocado, y el tomahawk, imponente por su tamaño y presencia, se convierte en el centro de cualquier mesa, ofreciendo una experiencia visual y gustativa única. Por último, y para completar la selección, encontramos la picaña, una pieza jugosa y sabrosa, muy apreciada por su sabor característico y por su versatilidad en la parrilla.
Restaurantes participantes
OVIEDO
–Restaurante Sidrería La Fontina
–La Parrilla de Jose Al Punto
–Ca´San Roque
–Casa Pepita
–La Espita Sidrería Parrilla
–Casa Pepón Sidrería&Parrilla
–Restaurante Pam Pam
AVILÉS
–Sidrería Parrilla Torrontegui
–Restaurante El Sibarita
–Parrilla La Barrosa
–Parrilla El Blimal
–Sidrería El Remo
–GastroPub Plazas
–Restaurante El Cortijo Viandas y Bebercios
–Restaurante Puerto Chico
GIJÓN
–Restaurante La Gitana
–Parrilla Antonio (Nueva Gerencia)
–Sidrería Xuañu
–Restaurante Parrilla Casa Ramón
–Casa Manuela
–Mesón Ruta de la Plata
–La Terraza de Viesques
–Sidrería La Tabacalera
–Parrilla El Nuevo Yantar
QUIRÓS
–Gastro Chigre Parrilla La Pontiga
LAS CUENCAS
–Hotel Gastronómico Arniciu
–Restaurante San Mamés
–Restaurante Olimar
–Mesón Asturias
–Bodega La Llera
–Sidrería El Güero
–Bar Luan Casa Rubín
ORIENTE
–Rte. El Mirador de Lastres
–Bar Rte. El Prau
–Rompeolas Sidrería&Grill
–Sidrería Muros
–Sidrería Parrilla La Casería de Santa Marina
–Sidrería Asador Horru Encantau
–Parrilla Restaurante Sidrería Moreno
OCCIDENTE
–Restaurante Sidrería La Terraza de Tapia
–Restaurante&Bar La Galga
–Restaurante Parrilla Nueva Dorada
