Atención asturianos: lo coches que van a ser sancionados con 200 euros al aparcar en la Zona de Bajas Emisiones

A partir de enero de 2025 va a haber cambios a la hora de circular por grandes núcleos urbanos. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo, que arrancará el 1 de enero de 2026 en el anillo interior (Una zona que abarca el Antiguo y as calles del centro comprendidas entre el Campo San Francisco y Campomanes), llegará acompañada de un amplio sistema de exenciones. La restricción principal afectará a los vehículos sin distintivo ambiental, que no podrán acceder, circular ni estacionar en la zona central salvo autorización expresa. Sin embargo, la ordenanza municipal ha articulado un abanico de excepciones tan amplio que los afectados serán una minoría.

A grandes rasgos, podrán acceder a la ZBE los empadronados, las personas con movilidad reducida, los vehículos de mercancías o profesionales, los de obras o talleres, los clientes de hoteles y parkings, los vehículos de emergencias y hasta los propietarios de plazas de garaje, aunque tengan vehículos de gasolina anteriores a 2006 y de diésel anteriores al 2000, a priori afectados por la norma obligatoria para poblaciones de más de 50.000 habitantes.

La ZBE establece que los vehículos más contaminantes quedarán vetados en el anillo interior desde 2026 y en el exterior desde 2028, aunque las calles que conforman los límites de ambos espacios quedan fuera de la regulación. No obstante, la ordenanza contempla muchas excepciones. Los residentes empadronados dentro de los límites de la ZBE son ejemplo de ello. Si el vehículo está a su nombre o consta que son conductores habituales en la DGT, la inscripción en el registro municipal será automática y no tendrán que hacer ningún trámite previo. En cambio, si utilizan coches de renting o sustitución, sí deben pedir permiso por la plataforma.

La duda para muchos conductores llega a la hora de aparcar o desplazarnos a una zona ZBE con un coche que no es etiqueta, ya sea para dar un paseo, visitar a un familiar o hacer compras. Si tienes una etiqueta Cero, Eco, C o B, por norma general vas a poder aparcar dentro de una Zona de Bajas Emisiones, aunque dependiendo de la normativa propia de cada municipio, las restricciones pueden ser mayores que otras. En cualquier caso, en esta zona va a ser complicado aparcar con un coche al que no le corresponde la etiqueta de la DGT, aunque existen excepciones contadas, explican desde RACE.

Por ejemplo, en Madrid vas a poder aparcar tu coche dentro de la Zona de Bajas Emisiones, incluidas sus dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), dependiendo del tipo de etiqueta ambiental que tenga tu vehículo, aunque el tipo de aparcamiento varía según la pegatina. Con la etiqueta Cero: no tienes ningún tipo de limitación a la hora de acceder y aparcar en la calle de forma gratuita, al igual que la Eco, aunque con está última tendrás que pagar una pequeña cantidad. Con la pegatina C y B vas a poder acceder y estacionar dentro de ésta, aunque no seas residente. No obstante, si ya entras en una ZBEDEP tendrás que aparcar en un aparcamiento público. ¿Y si no tengo pegatina? Si no eres residente no puedes aparcar ni acceder al interior de la ciudad. Si eres residente, tienes de plazo hasta el año 2025 para aparcar en tu zona, pero a partir de esa fecha estará prohibido el acceso a cualquier vehículo al que no le corresponda una pegatina de la DGT. Sin embargo, no se multará durante todo 2025 a ningún coche o vehículo sin etiqueta, empadronado en Madrid dando un plazo de aviso de 12 meses. Tampoco a motos, furgonetas u otros vehículos que paguen el impuesto de circulación en la ciudad.

En Oviedo, los residentes empadronados dentro de los límites de la ZBE son ejemplo de ello. Si el vehículo está a su nombre o consta que son conductores habituales en la DGT, la inscripción en el registro municipal será automática y no tendrán que hacer ningún trámite previo. En cambio, si utilizan coches de renting o sustitución, sí deben pedir permiso por la plataforma.

La lista de autorizaciones automáticas, aquellas que no requieren solicitud previa, también es destacada. Además de los residentes empadronados, contempla los vehículos históricos, aquellos adaptados para usos singulares y los automóviles de clientes de aparcamientos subterráneos situados dentro de la ZBE, siempre que accedan a la instalación en un plazo máximo de quince minutos desde su entrada en el perímetro restringido. Este margen, subrayan los técnicos, será controlado digitalmente mediante el cruce de las matrículas captadas por las cámaras de vigilancia con los registros de acceso a los parkings. Recuerda que la multa por incumplir las restricciones de las ZBE en España, según establece la ley antes citada, es de 200 euros, con una reducción del 50 % por pronto pago.