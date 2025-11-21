Desvelado el recorte de cargos directivos en la sanidad asturiana derivado del nuevo mapa sanitario

Desvelado uno de los grandes misterios del futuro mapa sanitario de Asturias: los 77 directivos que actualmente integran la estructura del Servicio de Salud del Principado (Sespa), tanto en los servicios centrales como en las ocho áreas de salud, se verán reducidos en 4, para quedar en 73.

Así lo ha desvelado esta mañana la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, quien ha detallado algunos aspectos de este cambio: “Si vamos al detalle, hay que decir que gerentes y directores va a haber 12 puestos menos, y subdirectores habrá más 8”.

Con este dato, la doctora Saavedra considera cumplido “lo que habíamos dicho desde un principio” respecto a la reordenación del mapa sanitario de la región. Y ese mensaje indicaba que “vamos a adelgazar la estructura directiva en relación a lo que son la toma de decisiones, pero vamos a mejorar aquella estructura directiva más en el territorio y más relacionada con la coordinación y con la gestión”, ha indicado la Consejera durante una visita al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ha intervenido en la celebración del 50º aniversario de la creación de la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Ese recorte de 12 gerentes y directores será “mucho más llamativo en las áreas que en servicios centrales”, ha indicado la titular de Salud.

Sobre los plazos de los nuevos decretos de estructura de la Consejería de Salud y del Sespa, Conchita Saavedra ha reconocido un nuevo retraso en los plazos inicialmente planteados. Tampoco serán aprobados en el Consejo de Gobierno de este próximo lunes. “Esperamos que sea para el lunes siguiente, 1 de diciembre”, ha señalado.

En paralelo, el Servicio de Salud está trabajando también “en la modificación de la plantilla para inmediatamente poder sacar las convocatorias de los cargos directivos”. Y la idea es que “en febrero de 2026 empiecen los primeros nombramientos y que entre febrero y marzo dejemos finalizada la nueva estructura”.