Las escuelinas desmienten a Educación y anuncian que mantienen la huelga del próximo jueves: "No es un gran acuerdo"

Las trabajadoras de las escuelinas no dan al brazo a torcer y lo hacen con argumentos. Lo hacen, eso sí, con Comisiones Obreras como único sindicato después de que UGT, CSIF y USIPA aceptasen el pasado miércoles la última oferta de la Consejería de Educación al considierar que los cambios en el calendarios escolar servían como voluntad de acercamiento por parte de la consejera Eva Ledo.

Para CC OO, el sindicato mayoritario, no es así. En su propuesta Ledo ofrecía pasar de tres a cuatro los días no lectivos en julio y retrasar el inicio de las clases pasado el festivo del Día de Asturias. "Se está priorizando una visión caduca de 'guardería' basada únicamente en la conciliación familiar", denuncia la agrupación sindical que considerar primordial equiparar el calendario escolar al del resto de etapas educativas (sin clase en el mes de julio).

Junto a ese otros puntos "irrenunciables" como son el reconocimiento de la Carrera Profesional o la intregración de las trabajadoras en la categoría progesional B que exigen, sea "una realidad en un plazo determinado".

Denuncian también que el acuerdo firmado por el resto de organizaciones recoge un horario laboral en el que se incluye 1 hora diaria destinada a tareas administrativa "supeditadas a ausencias o imprevistos" por lo que CC OO considera que no se garantiza que ese tiempo sea realmente para trabajos fuera del aula. No se olvidan, tampoco, del centenar de trabajadoras aún sin estabilizar en seis ayuntamientos, un tema que la Administración aún no ha resuelto.

"CC OO no tomó la decisión de mantener la huelga de forma ligera, lo hizo tras conseguir el apoyo del 99 por ciento de los afiliados", insisten. Por ello, han anunciado que mantendrán la huelga convocada para el próximo 27 de noiembre.