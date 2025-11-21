Las escuelinas refuerzan su protesta tras el bloqueo de la negociación

"Un buen acuerdo". Así definió ayer la consejera de Educación, Eva Ledo, la oferta planteada a las trabajadoras de las escuelinas el pasado miércoles, aceptada por todos los sindicatos salvo Comisiones Obreras (CC OO). "Abarca todas las reivindicaciones que nos pidió el colectivo", aseguró. La principal novedad es acercar el calendario lectivo al del resto de etapas educativas. De esta forma, Ledo ofreció aumentar de tres a cuatro los días no lectivos en julio y retrasar el inicio de las clases al primer día hábil tras el festivo del Día de Asturias (8 de septiembre).

También garantizó que la jornada laboral de las trabajadoras de las escuelinas fuese de siete horas, siendo seis horas lectivas y una hora dedicada a tareas administrativas. Y en cuanto al aumento de personal, se mantuvo la oferta trasladada por Ledo hace unas semanas: dos técnicos superiores por aula, con una persona de apoyo a jornada completa. Y respecto a las horas, la jornada laboral contaría con 6 horas lectivas y 1 hora destinada a tareas administrativas.

Ese acuerdo, aceptado por tres de los cuatro sindicatos de la red de 0 a 3 años (UGT, CSIF y SUATEA), no ha permitido levantar las protestas por el rechazo del mayoritario, CC OO, que entiende que la propuesta no recoge los problemas reales de la red, como el reconocimiento de la categoría profesional tipo B, es decir, técnicos superiores. Es por ello que, ayer, mantuvieron una segunda jornada de huelga tal y como estaba convocada.

Según los organizadores, el paro fue dispar en función de las zonas: en Oviedo y Siero rozó el 100 por cien de participación, mientras que en Gijón las trabajadoras lo secundaron al 65 por ciento. Avilés y Castrillón lo hicieron al 85 por ciento y en las Cuencas y Corvera las trabajadoras que se decretaron en huelga fueron el 90 por ciento. La Consejería de Educación enmarca el seguimiento total en la red autonómica (43 escuelinas) en el 26 por ciento. Sin embargo, el Principado contabiliza al personal de servicios mínimos como si estuviesen trabajando lo que reduce el porcentaje. En la última jornada de huelga apoyada por todos los sindicatos (el 13 de noviembre) el seguimiento registrado por la Administración fue inferior, llegando al 21,70 por ciento.

Movilización hasta la Junta

Bajo el lema "integración sí, pero no así", un centenar de educadoras infantiles salieron a la calle para volver a mostrar su hartazgo con la nueva red autonómica de escuelas de 0 a 3 años. Un proyecto que, denuncian, "no cumple con las necesidades del sector".

Pasadas las 12:00 horas, las trabajadoras iniciaron su marcha por las calles de Oviedo para darle visibilidad a su profesión. "Según la Ley somos Educación, y la Consejería nos ve como una forma de conciliar", lamentaban en referencia a las declaraciones de la Consejería en las que aseguraban que el calendario escolar está ajustado para "preservar la doble condición de las escuelinas como centros educativos y espacios para facilitar la conciliación familiar". Ya en la Junta General, las educadoras clamaban por "ser escuchadas", una premisa que lleva tiempo repitiéndose al considerar que la red de escuelinas no está diseñada teniendo en cuenta a quienes trabajan día a día en las aulas.

Con el apoyo a las movilizaciones sociales en auge (según los datos de la propia Consejería) y tres de los cuatro sindicatos a favor de pactar con el Principado, la siguiente huelga, convocada para el 27 de noviembre, queda en el aire, aunque Educación ha adelantado que se trata de su última oferta, si bien no cierra la puerta a seguir dialogando.