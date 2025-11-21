Gascona celebra su amagüestu con mil kilos de castañas y mil litros de sidra dulce

La calle Gascona, uno de los enclaves gastronómicos más populares de la ciudad, volverá a llenarse de aromas, música y tradición este domingo 23 de noviembre, entre las 12.00 y las 14.30 horas, con motivo de su Amagüestu tradicional. La cita, organizada por los hosteleros de la zona, se ha convertido en un clásico del otoño ovetense y una oportunidad única para disfrutar del espíritu más auténtico de esta celebración ligada a la cosecha de la castaña y la elaboración de la sidra dulce.

Este año, el programa vuelve a apostar por un formato que combina tradición, gastronomía y entretenimiento para todas las edades. El cartel anuncia cifras contundentes: 1.000 kilos de castañas tostándose en plena calle y 1.000 litros de sidra dulce, que se servirán junto al habitual cucurucho de castañas a un precio de 6 euros. Un gesto sencillo que reúne a familias, vecinos y visitantes en torno a dos de los sabores más reconocibles del otoño asturiano.

Castañas asadas en el amagüestu de 2024. / David Cabo

La jornada estará acompañada por la música de la Charanga Élite, que recorrerá Gascona animando el ambiente con ritmos festivos y muy populares. A ello se sumará la presencia de gigantes y cabezudos, uno de los elementos más queridos por los niños y un guiño a las celebraciones tradicionales asturianas. Además, los más pequeños podrán participar en talleres infantiles de mayado, una actividad que acerca de forma práctica el proceso de elaborar la sidra dulce y que cada año se convierte en uno de los grandes reclamos del Amagüestu.

Pero más allá del programa, la celebración tiene un valor simbólico y cultural profundo. El amagüestu es una de las tradiciones otoñales más arraigadas en Asturias, un encuentro comunitario donde se comparten castañas recién asadas y sidra dulce al calor de la cocina, la música y la convivencia. Su origen se vincula al final de las cosechas y a la llegada de los primeros fríos, cuando los pueblos se reunían para agradecer los productos de la tierra. Gascona, como corazón sidrero de Oviedo, mantiene ese espíritu vivo, trasladando a pleno centro urbano una costumbre que antes se celebraba en hórreos, plazas y microrreuniones vecinales.

Sidra dulce en la cita de 2024. / David Cabo

En su edición de este año, el Amagüestu del Bulevar de la Sidra coincide además con la distinción de Oviedo como Capital Española de la Gastronomía 2024, un marco perfecto para reivindicar el valor del producto local y de las tradiciones que han dado identidad a la cocina asturiana. Los hosteleros de Gascona destacan precisamente ese aspecto: la capacidad del amagüestu para reunir a generaciones distintas alrededor de un producto tan humilde como la castaña y de una bebida tan simbólica como la sidra en su estado más natural.