Gascona celebra su amagüestu con mil kilos de castañas y mil litros de sidra dulce
El Bulevar de la Sidra organiza este domingo, de 12.00 a 14.30 horas, una fiesta del otoño abierta al público con castañas asadas, talleres infantiles, gigantes y cabezudos y la música de la Charanga Élite, reforzando una de las tradiciones más apreciadas de la ciudad en esta época del año
La calle Gascona, uno de los enclaves gastronómicos más populares de la ciudad, volverá a llenarse de aromas, música y tradición este domingo 23 de noviembre, entre las 12.00 y las 14.30 horas, con motivo de su Amagüestu tradicional. La cita, organizada por los hosteleros de la zona, se ha convertido en un clásico del otoño ovetense y una oportunidad única para disfrutar del espíritu más auténtico de esta celebración ligada a la cosecha de la castaña y la elaboración de la sidra dulce.
Este año, el programa vuelve a apostar por un formato que combina tradición, gastronomía y entretenimiento para todas las edades. El cartel anuncia cifras contundentes: 1.000 kilos de castañas tostándose en plena calle y 1.000 litros de sidra dulce, que se servirán junto al habitual cucurucho de castañas a un precio de 6 euros. Un gesto sencillo que reúne a familias, vecinos y visitantes en torno a dos de los sabores más reconocibles del otoño asturiano.
La jornada estará acompañada por la música de la Charanga Élite, que recorrerá Gascona animando el ambiente con ritmos festivos y muy populares. A ello se sumará la presencia de gigantes y cabezudos, uno de los elementos más queridos por los niños y un guiño a las celebraciones tradicionales asturianas. Además, los más pequeños podrán participar en talleres infantiles de mayado, una actividad que acerca de forma práctica el proceso de elaborar la sidra dulce y que cada año se convierte en uno de los grandes reclamos del Amagüestu.
Pero más allá del programa, la celebración tiene un valor simbólico y cultural profundo. El amagüestu es una de las tradiciones otoñales más arraigadas en Asturias, un encuentro comunitario donde se comparten castañas recién asadas y sidra dulce al calor de la cocina, la música y la convivencia. Su origen se vincula al final de las cosechas y a la llegada de los primeros fríos, cuando los pueblos se reunían para agradecer los productos de la tierra. Gascona, como corazón sidrero de Oviedo, mantiene ese espíritu vivo, trasladando a pleno centro urbano una costumbre que antes se celebraba en hórreos, plazas y microrreuniones vecinales.
En su edición de este año, el Amagüestu del Bulevar de la Sidra coincide además con la distinción de Oviedo como Capital Española de la Gastronomía 2024, un marco perfecto para reivindicar el valor del producto local y de las tradiciones que han dado identidad a la cocina asturiana. Los hosteleros de Gascona destacan precisamente ese aspecto: la capacidad del amagüestu para reunir a generaciones distintas alrededor de un producto tan humilde como la castaña y de una bebida tan simbólica como la sidra en su estado más natural.
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo