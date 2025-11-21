La historia de Abdoulá Kutay, uno de los rostros del vuelco demográfico en Asturias: "Es la región de España menos racista"

La historia de Abdoulá Kutay puede poner rostro a uno de esos mil nuevos habitantes que Asturias suma cada mes. La población del Principado continúa al alza gracias a la afluencia de inmigrantes y una leve reducción del decrecimiento vegetativo, según los últimos datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al tercer trimestre de 2025. Así, la cifra de residentes en el Principado se sitúa en 1.020.009 personas, elevando el último dato de 1.016.946 personas registrado en el segundo trimestre del año. A lo largo de 2025, la cifra de asturianos ha aumentado en 5.806 personas. De hecho, en Asturias residen 124.155 personas nacidas en el extranjero, que representan el 12% de los habitantes, frente a los 895.854 nacidos en España.

El grueso de inmigrantes extranjeros (hispanoamericanos, subsaharianos, nortafricanos y de los países de Este de Europa) llegan a Asturias después de un largo periplo, atraídos sobre todo por las oportunidades de trabajo y también la buena acogida. "Asturias no es racista, los negros estamos trabajando en los puestos más diversos. Me siento muy grande en Asturias, no pienso salir de aquí hasta que me muera", asegura Abdoulá Kutay, residente en Gijón. Este senegalés lo ha sido todo desde que llegó a España en una patera: carpintero, camarero, pescador, buceador y ahora temporero en un viñedo de Ibias.

Kutay ha encontrado en Asturias su segunda patria. Tras llegar en patera a Santa Cruz de Tenerife, en 2006, pasó por diferentes lugares: Fuerteventura, Madrid, Sena (cerca de Villanueva de Sigena, en Huesca), León... Hace unos años, recaló finalmente en Asturias, donde trabajó en hostelería, pero terminó dedicándose al oficio que había aprendido en Dakar, la pesca. Ahora está en un barco con base en Lastres, se dedica a recolectar algas, trabaja incluso en un viñedo en Ibias..., lo que sea para mantener a su larga familia, con esposa y cuatro hijos. Su asturianía no incluye la sidra, ya que se trata de un musulmán practicante

Este senegalés de 46 años sabe lo que es ganar 400 euros menos que un trabajador español recién llegado, sabe lo que es trabajar con papeles falsos, porque no tenía otra forma de conseguir trabajo. Su mayor problema fue el idioma, ya que al llegar a España no hablaba una palabra de español, sí francés. Pese a estas malas experiencias, está en condiciones de afirmar que "Asturias es la región de España menos racista. Los africanos estamos trabajando sin problemas", asegura.