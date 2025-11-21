¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La previsión para el fin de semana de la Agencia Estatal de Meteorología

El invierno ha llegado de pronto. Asturias vive estos días unas jornadas de lluvia y frío que han hecho que se desplomen las temperaturas y vuelva la nieve. Y la situación no parece que vaya a mejorar en las próximas horas así que todo apunta a que se viene un fin de semana pasado por agua. Desde primera hora de la mañana de este viernes el temporal complica la circulación por las carreteras de montaña. No en vano la Dirección General de Tráfico ha activado en todos los paneles informativos de las autovías asturianas un aviso informativo en el que se ruega a los conductores que no se coja el coche si no es absolutamente necesario.

A media mañana de hoy ya había 10 puertos de montaña en los que se necesitaban cadenas. Además el temporal obligó a cerrar el puerto del Connio, situado en Cangas del Narcea. La alerta naranja por nevadas se inició en la medianoche del miércoles pero concluyó a las cinco de la madrugada de este mismo viernes. No obstante el mal tiempo y el frío seguirán siendo los grandes protagonistas de las próximas horas.

Las precipitaciones pasarán de débiles a moderadas esta noche pero serán más persistentes en zonas de interior y pegadas a la Cordillera. La cota de nieve se situará en los 800 metros y no se descarta que, ya de madrugada, se puedan producir precipitaciones.

Prevision de la Agencia Estatal de Meteorología para el sábado en Asturias

Nuboso aumentando a cubierto. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Por la tarde, probables lluvias y chubascos a partir de mediodía, más probables en el interior de la mitad oriental. Temperaturas mínimas en descenso en la Cordillera y ligero en el resto; máximas en ascenso, que puede ser localmente notable. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cumbres. En el interior, viento flojo del sur y suroeste; en el litoral, viento moderado del suroeste y oeste.

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para el domingo en Asturias

Nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes durante la segunda mitad del día, sin descartarse el resto de la jornada. Temperaturas en ascenso, que puede ser notable en el caso de las mínimas. Viento del suroeste flojo a moderado, más intenso en el litoral.

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para el lunes en Asturias

Nuboso o cubierto. Precipitaciones durante toda la jornada, pudiendo ser en forma de nieve en la Cordillera. Cota de nieve alrededor de 1000 metros. No se descarta alguna tormenta en el litoral oriental de madrugada. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios en la Cordillera y en descenso en el resto. No se descartan heladas débiles en cumbres de la Cordillera. En el interior, viento flojo a moderado del oeste y suroeste rolando a oeste y noroeste por la mañana; en el litoral, viento fuerte del oeste rolando a noroeste por la mañana.

Las previsiones apuntan, por lo tanto, a un fin de semana pasado por agua y a un principio de semana en el que no va a cambiar en exceso la situación. El día más favorable puede que sea el domingo por la mañana. Hasta el jueves, al menos, no se espera un cambio de las condiciones.