El lugar de Asturias con mérito para ser un "pueblo magico" en el que pasar la Navidad (y Airnb lo recomienda)

"Los 'Pueblos Mágicos' conservan tradiciones que han pasado de generación en generación y que hoy siguen reuniendo a familias, vecinos y visitantes en torno a la música, la luz y la hospitalidad. Esta alianza con 'Pueblos Mágicos' refuerza nuestro compromiso con un turismo más cercano y conectado con la vida local. Queremos que quienes viajen descubran no solo un destino sino una comunidad", afirma Jaime Rodríguez de Santiago, director General para España y Portugal de Airnb.

Pues en ese listado ha entrado con méritos propios un lugar de Asturias, Cangas de Onís. El concejo en el que se ubica la antigua capital del Reino Astur ha sido seleccionado para una selecta lista, los 10 Pueblos Mágicos en los que pasar la Navidad, un proyecto del popular portal de alojamiento online con la Asociación Pueblos Mágicos. Es este colectivo una iniciativa impulsada por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales IDL, entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional fundada en 1997, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. IDL, desde su fundación – hace ya 20 años – ha participado, colaborado o impulsado centenares de proyectos en el Medio Rural en colaboración con ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y grupos de Desarrollo Rural.

Picos de Europa

Según describen en "Pueblos Mágico", Cangas de Onís es la puerta de entrada a los Picos de Europa y a los lagos de Covadonga. El encendido de luces junto al histórico puente "romano" marca el inicio de unas fiestas llenas de tradición." Su programa navideño incluye la apertura de belenes, conciertos, una ruta hasta el belén en el Pico Moro y actividades para toda la familia", añaden.

Cangas de Onís entra en la lista con otros nueve "pueblos mágicos": Iznájar (Córdoba), Uncastillo (Zaragoza), El Borge (Andalucía), Belmonte (Cuenca), Vilaller (Lérida), Portomarín (Lugo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Casarabonela (Andalucía) y Elciego (País Vasco).