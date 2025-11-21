Medio siglo de la UCI del HUCA: de 9 camas en 1975 a 2.200 pacientes al año

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) está celebrando hoy el 50º aniversario de su puesta en marcha. Un periodo en el que ha atendido a un promedio de 2.200 pacientes al año y con “excelentes resultados en calidad y supervivencia”, según destacaron las autoridades sanitarias que participaron en el acto celebrado en el salón de actos del complejo sanitario ovetense.

La dotación inicial de 9 camas y 9 médicos ser han convertido en 64 boxes para pacientes críticos, organizados en tres secciones: cuidados cardiológicos, unidad para pacientes con traumatismos o alteraciones neurológicas y unidad polivalente.

Dirigido por el doctor Guillermo Muñiz Albaiceta, el servicio está integrado actualmente por 34 médicos, más de 120 profesionales de enfermería y 60 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), además de una secretaria para labores de gestión.

"Precariedad" y "compromiso"

El doctor Francisco Taboada, primer jefe de la UCI de la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga, evocó los comienzos. “Fueron unos inicios complicados y modestos, con una precariedad total y una infraestructura mínima, pero con un fuerte compromiso, y ahora tenemos una UCI espectacular”, señaló Taboada.

También participó en el acto Carlos Ponte, exjefe de la UCI cardiaca del Hospital General de Asturias, quien indicó que las unidades de vigilancia intensiva trajeron a la sanidad asturiana “un nuevo mundo, una revolución tecnológica y científica, una revolución organizativa, sociológica y cultural, de trabajo en equipo, debate y discusión científica”.

También asistió a la cita el exconsejero de Salud Francisco del Busto.

Oviedo. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, participa en los actos del 50º aniversario de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Asiste también el gerente del Sespa, Aquilino Alonso. Salón de actos del HUCA (Avda. del Hospital Universitario s/n) / Luisma Murias / LNE

Elevada supervivencia

En estos 50 años, la UCI del HUCA “se ha convertido en una de las de mayor actividad de todo el país”, destacó la consejera de Salud Conchita Saavedra, presente en el acto.

La doctora Saavedra agregó que, pese a la complejidad y gravedad de las enfermedades que se abordan, la supervivencia en la unidad de vigilancia intensiva “supera en un 40% la que correspondería a los pacientes en función de la situación clínica y la gravedad de los casos”.

La estancia media en la UCI es de siete días y la ocupación anual supera el 85%. Además, es un área abierta a las familias de los pacientes, “en la que priman la excelencia en los cuidados y el trato humano”, aseveró la Consejera.

Alarmas "amigables"

Los espacios están decorados con fotografías de paisajes asturianos en gran formato y se evitan los ruidos. De hecho, “es la primera UCI de Europa en la que se han cambiado todas las alarmas de los equipos de control para hacerlas más amigables y reducir las molestias”, enfatizó la titular de Salud.

Conchita Saavedra se manifestó “orgullosa” de la reciente distinción al HUCA como hospital público con mejor gestión del país, un galardón concedido por la revista New Medical Economics y entregado a la gerente del área sanitaria IV, Beatriz López.