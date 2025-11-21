La nieve complica la circulación en Asturias: el puerto del Connio está cerrado, hay 14 puertos con cadenas y los camiones no pueden circular por Pajares

El primer gran temporal del otoño en Asturias sigue complicando la circulación en las carreteras de montaña. En estos momentos, hay 14 puertos con cadenas y el puerto del Connio, en Cangas del Narcea, está cerrado. Caso especial es del puerto de Pajares, que está cerrado para camiones, pero abierto para los turismos, que tiene que circular obligatoriamente con cadenas. La autopista del Huerna, por su parte, no ha sufrido restricciones por el momento.

Las nevadas que han caído durante las últimas horas hacen obligatorio el uso cadenas en los siguintes puertos de montaña: el Pozo de la Mujeres Muertas (Allande), San Isidro (Aller), Leitariegos (Cangas del Narcea), Tarna (Caso), Cerredo (Degaña), Alto del Campillo (Degaña), Valdeprado (Degaña), Alto del Acebo (Grandas de Salime), Alto de Tormaleo (Ibias) Somiedo, San Lorenzo (Somiedo) y Ventana (Teverga).

En cuanto a las carreteras, es obligatorio también el uso de cadenas en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla (Lena), en la AS-264 entre Sotres y el límite con Cantabria (Cabrales) y en la AS-264 entre Tielve y Sotres (Cabrales). La carretera de acceso a los Lagos de Covadonga se ha cerrado al tráfico.

Alerta amarilla

La alerta naranja por nevadas, que se inició en la medianoche del miércoles, concluyó a las cinco de la madrugada de este viernes, siendo las horas más problemáticas de este episodio invernal. En estos momentos, el interior de la región se encuentra en alerta amarilla por nevadas y seguirá así hasta las 18.00 horas.

Para hoy se esperan precipitaciones débiles a moderadas hasta la noche, más persistentes y en forma de nieve en la Cordillera y en los Picos de Europa, con la cota de nieve alrededor de los 800 y 900 metros. No se descartan tormentas de madrugada. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio occidental, de forma que en Cangas del Narcea están previstos dos grados. Habrá viento flojo con predominio de la componente norte, moderado en el litoral y la Cordillera hasta el mediodía y con alguna racha muy fuerte en cumbres de la Cordillera.

En el resto del país, se esperaba la pasada madrugada nieve a 300 metros en el País Vasco, Navarra y La Rioja. También habrá nieve en los Pirineos, tanto en Aragón como en Cataluña.

Nuevo frente frío

El sábado por la mañana tocarán fondo las temperaturas. Por ejemplo, las mínimas en Oviedo y Langreo serán de dos grados, y en Cangas del Narcea bajarán incluso más, a uno bajo cero. No obstante, las máximas ya darán un poco de tregua, aunque no permitirán desprenderse de los abrigos. Habrá lluvias generalizadas, también el domingo, en la segunda mitad del día, aunque las temperaturas pegarán una apreciable subida.

La semana que viene continúan las precipitaciones y vuelven a bajar las temperaturas, especialmente a partir del miércoles, cuando puede llegar a la península otro frente frío similar al que ha golpeado este jueves a Asturias.