El paso atrás de la primera mujer en España en ponerse al frente de una organización agraria: la líder de COAG-Asturias dice adiós

Mercedes Cruzado (Castiadielo, Grandas de Salime, 1960) dice adiós a la dirección de COAG en Asturias. La que fuera la primera mujer de España en ponerse al frente de una organización agraria, en 2009, ha decidido dar un paso atrás.

Así se formalizará este sábado 22 de noviembre, durante el congreso de la formación agraria, que tendrá lugar a partir de las 13 horas en Silvota (Llanera). Cruzado deja la secretaría general, pero no la ejecutiva, en la que seguirá trabajando, tal y como ella misma lo ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA.

"Llevaba unos años pensando en irme pero hasta ahora no ha sido posible porque no había relevo", explica la grandalesa. COAG-Asturias ha encontrado ahora sustituto para Cruzado, David Pérez Naya, un ganadero de Turón, "sobradamente preparado, comprometido al cien por cien y muy profesional", describe la aún secretaria general. No obstante, en el congreso pueden formalizarse más candidaturas y los afiliados tendrán que votar para elegir la nueva ejecutiva.

Cruzado reconoce que en los últimos tiempos se le había puesto cuesta arriba tirar del cargo al frente de la organización y combinarlo con su trabajo al frente de la ganadería familiar en Castro (Grandas de Salime). "Es el momento de irme. Tengo muchas limitaciones desde Grandas. Cuando alguien asume un cargo como el mío debe ser para estar ahí al cien por cien, y entonces la familia y el trabajo propio pasan a un segundo plano. Llevo años dejando de lago a la familia y no puede ser", explica la dirigente.

Pionera

Haber sido pionera en dirigir una organización agraria es algo a lo que Cruzado nunca dio demasiada importancia. «Nunca, jamás me he sentido distinta, discriminada por ser mujer, ni esto me ha condicionado para nada, ni a mí ni los que me rodeaban y me rodean», aseguró en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, donde también confesó su pasión por la labor sindical pese a las dificultades para conjugarla con el trabajo en el campo: «Debo mucho a COAG, nunca podré decir nada malo de la organización, todo lo contrario».

Mercedes Cruzado, con sus reses. / g.g.

En COAG definen a la grandalesa como una mujer "trabajadora, incansable y pionera en el sindicalismo agrario". Y destacan "que ha vencido además el reto de vivir en una zona de Asturias con grandes dificultades de comunicación que no le han impedido en ningún momento estar al pie del cañón en defensa de los agricultores y ganaderos asturianos".

Cruzado forma parte de una histórica generación de líderes agrarios en Asturias junto a otros veteranos que siguen en activo como Ramón Artime y Geli González, de Asaja, o José Ramón "Pachón" García Alba, de UCA.

Congreso

El XI Congreso regional de COAG se desarrollará bajo el lema “Alimentando el futuro”. En el mismo se trazarán las líneas sindicales a seguir durante la próxima legislatura, entre las que se encuentran la próxima reforma de la PAC, "seguir luchando por unos precios justos, porque la fauna salvaje no nos expulse del campo, por el control de los costes de producción, así como por una fiscalidad justa, que son nuestro lema desde hace muchos años".