El pico de la gripe puede llegar a Asturias a finales de diciembre o principios de enero

El pico de la gripe podría llegar a Asturias en el último tramo del año o a principios de enero de 2026, posiblemente coincidiendo con las vacaciones navideñas.

A la luz de la evolución de la curva epidemiológica, y con la cautela que impone el virus gripal, siempre impredecible, algunos médicos expertos pronostican que el Principado podría alcanzar el umbral epidémico en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre, y a partir de ahí habría que contar con “cuatro o cinco semanas de subida continuada”.

La singularidad del año pasado

Lo que acabamos de decir sucederá si el comportamiento de la gripe es el esperable. Pero no es seguro. Sin ir más lejos, en el otoño-invierno del año pasado no lo fue, y lo que se registró fue una curva epidémica con dos picos no muy acusados y separados en el tiempo: el primero de gripe B (en octubre y noviembre de 2024) y el segundo de gripe A (en diciembre de 2024 y enero de 2025).

En el cómputo global, la cifra de infectados fue similar a la de ejercicios anteriores, pero el manejo se hizo más llevadero para el sistema sanitario porque los efectos se distribuyeron a lo largo de cuatro meses, en vez de generar saturación en un intervalo corto de tiempo.

Menor acierto de la vacuna

Por otra parte, en el pasado invierno se produjo una fuerte coincidencia entre la composición de las vacunas y los virus que finalmente circularon. Esa acusada identidad redujo en gran medida los efectos graves del virus de la gripe. Sin embargo, este año, según lo observado hasta la fecha, la similitud es notablemente menor, solamente parcial, lo que invita a pensar en una epidemia de gripe menos benigna.

La Consejería de Salud baraja ampliar una semana más, la próxima, el programa de vacunaciones de la tarde sin necesidad de cita previa.