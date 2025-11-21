Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pico de la gripe puede llegar a Asturias a finales de diciembre o principios de enero

La menor coincidencia entre los virus incluidos en la vacuna antigripal y los que están circulando invita a pensar en una epidemia más agresiva que la del invierno pasado

Vacuna de la gripe aplicada en el inicio de la campaña de protección, en Oviedo.

Vacuna de la gripe aplicada en el inicio de la campaña de protección, en Oviedo. / Irma Collín

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

El pico de la gripe podría llegar a Asturias en el último tramo del año o a principios de enero de 2026, posiblemente coincidiendo con las vacaciones navideñas.

A la luz de la evolución de la curva epidemiológica, y con la cautela que impone el virus gripal, siempre impredecible, algunos médicos expertos pronostican que el Principado podría alcanzar el umbral epidémico en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre, y a partir de ahí habría que contar con “cuatro o cinco semanas de subida continuada”.

La singularidad del año pasado

Lo que acabamos de decir sucederá si el comportamiento de la gripe es el esperable. Pero no es seguro. Sin ir más lejos, en el otoño-invierno del año pasado no lo fue, y lo que se registró fue una curva epidémica con dos picos no muy acusados y separados en el tiempo: el primero de gripe B (en octubre y noviembre de 2024) y el segundo de gripe A (en diciembre de 2024 y enero de 2025).

En el cómputo global, la cifra de infectados fue similar a la de ejercicios anteriores, pero el manejo se hizo más llevadero para el sistema sanitario porque los efectos se distribuyeron a lo largo de cuatro meses, en vez de generar saturación en un intervalo corto de tiempo.

Menor acierto de la vacuna

Por otra parte, en el pasado invierno se produjo una fuerte coincidencia entre la composición de las vacunas y los virus que finalmente circularon. Esa acusada identidad redujo en gran medida los efectos graves del virus de la gripe. Sin embargo, este año, según lo observado hasta la fecha, la similitud es notablemente menor, solamente parcial, lo que invita a pensar en una epidemia de gripe menos benigna.

La Consejería de Salud baraja ampliar una semana más, la próxima, el programa de vacunaciones de la tarde sin necesidad de cita previa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  2. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  3. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  4. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  5. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  6. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  7. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  8. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo

Del bochorno e indignación de la derecha, a las sospechas de la izquierda: la oposición parlamentaria asturiana saca conclusiones de la condena al fiscal

Del bochorno e indignación de la derecha, a las sospechas de la izquierda: la oposición parlamentaria asturiana saca conclusiones de la condena al fiscal

La reacción del Gobierno asturiano a la condena del Fiscal General: prudencia y sorpresa socialistas; decepción en IU

La reacción del Gobierno asturiano a la condena del Fiscal General: prudencia y sorpresa socialistas; decepción en IU

El pico de la gripe puede llegar a Asturias a finales de diciembre o principios de enero

El pico de la gripe puede llegar a Asturias a finales de diciembre o principios de enero

Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella

La empresa asturiana de ingeniería TSK ultima su salida a Bolsa

La empresa asturiana de ingeniería TSK ultima su salida a Bolsa

La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera

La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera

La cerveza madurada en barrica de roble asturiano que cosecha premios en Japón

La cerveza madurada en barrica de roble asturiano que cosecha premios en Japón

La nieve complica la circulación en Asturias: el puerto del Connio está cerrado, hay 14 puertos con cadenas y los camiones no pueden circular por Pajares

Tracking Pixel Contents