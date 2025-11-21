Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triana Martínez disfruta de su primer permiso, 11 años después de matar a Isabel Carrasco, y tras 14 intentos anteriores

La jueza de Vigilancia de Oviedo accede a que disfrute de tres días, pero debe ir todos los días a la Policía y no puede acerarse a la familia de la víctima ni a determinados lugares de León

Triana Martínez y su madre Montserrat González, durante el juicio

Triana Martínez y su madre Montserrat González, durante el juicio / Efe

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

A la decimoquinta va la vencida. La jueza de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo ha accedido a que Triana Martínez, una de las asesinas de la presidenta de la diputación de León, Isabel Carrasco, el 12 de mayo de 2014, disfrute de su primer permiso de tres días en el exterior de la cárcel. Lo intentó sin éxito en otras 14 ocasiones.

Triana Martínez tendrá que presentarse a diario ante la Policía, debe ser recogida por un familiar y no podrá acercarse a la familia de carrasco, ni a lugares de León relacionados con el crimen.

Martínez cumple en la cárcel de Asturias una condena de 20 años de prisión, de la que ha cumplido poco más de once. Su madre, que fue quien disparó a Isabel Carrasco en una  pasarela peatonal sobre el río Bernesga, entre el paseo de la Condesa de Sagasta, donde residía, y el Paseo de Salamanca, cumple una condena de 22 años de cárcel. Raquel Gago, la policía local condenada como cómplice del crimen a 14 años de cárcel ya está en tercer grado.

Triana y Montserrat llegaron a la cárcel de Asturias en 2018. Han dejado atrás los problemas de comportamiento que obligaron a su traslado de las prisiones de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), y Villanubla (Valladolid). Además, las mujeres han mostrado su arrepentimiento por el crimen, uno de los factores que han influido en el informe favorable al permiso por parte de la junta de tratamiento de la cárcel y la Fiscalía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  2. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  3. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  4. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  5. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  6. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  7. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  8. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo

La empresa asturiana de ingeniería TSK ultima su salida a Bolsa

La empresa asturiana de ingeniería TSK ultima su salida a Bolsa

El paso atrás de la primera mujer en España en ponerse al frente de una organización agraria: la líder de COAG-Asturias dice adiós

El paso atrás de la primera mujer en España en ponerse al frente de una organización agraria: la líder de COAG-Asturias dice adiós

Triana Martínez disfruta de su primer permiso, 11 años después de matar a Isabel Carrasco, y tras 14 intentos anteriores

Triana Martínez disfruta de su primer permiso, 11 años después de matar a Isabel Carrasco, y tras 14 intentos anteriores

Las escuelinas refuerzan su protesta tras el bloqueo de la negociación

Los 26.000 asturianos que donan sangre necesitan refuerzos... preferiblemente jóvenes

Los 26.000 asturianos que donan sangre necesitan refuerzos... preferiblemente jóvenes

La nieve complica la circulación en Asturias: un puerto cerrado, diez con cadenas y los camiones no pueden circular por Pajares

Del bochorno e indignación de la derecha, a las sospechas de la izquierda: la oposición parlamentaria asturiana saca conclusiones de la condena al fiscal

Del bochorno e indignación de la derecha, a las sospechas de la izquierda: la oposición parlamentaria asturiana saca conclusiones de la condena al fiscal

La reacción del Gobierno asturiano a la condena del Fiscal General: prudencia y sorpresa socialistas; decepción en IU

La reacción del Gobierno asturiano a la condena del Fiscal General: prudencia y sorpresa socialistas; decepción en IU
Tracking Pixel Contents