Triana Martínez disfruta de su primer permiso, 11 años después de matar a Isabel Carrasco, y tras 14 intentos anteriores
La jueza de Vigilancia de Oviedo accede a que disfrute de tres días, pero debe ir todos los días a la Policía y no puede acerarse a la familia de la víctima ni a determinados lugares de León
A la decimoquinta va la vencida. La jueza de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo ha accedido a que Triana Martínez, una de las asesinas de la presidenta de la diputación de León, Isabel Carrasco, el 12 de mayo de 2014, disfrute de su primer permiso de tres días en el exterior de la cárcel. Lo intentó sin éxito en otras 14 ocasiones.
Triana Martínez tendrá que presentarse a diario ante la Policía, debe ser recogida por un familiar y no podrá acercarse a la familia de carrasco, ni a lugares de León relacionados con el crimen.
Martínez cumple en la cárcel de Asturias una condena de 20 años de prisión, de la que ha cumplido poco más de once. Su madre, que fue quien disparó a Isabel Carrasco en una pasarela peatonal sobre el río Bernesga, entre el paseo de la Condesa de Sagasta, donde residía, y el Paseo de Salamanca, cumple una condena de 22 años de cárcel. Raquel Gago, la policía local condenada como cómplice del crimen a 14 años de cárcel ya está en tercer grado.
Triana y Montserrat llegaron a la cárcel de Asturias en 2018. Han dejado atrás los problemas de comportamiento que obligaron a su traslado de las prisiones de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), y Villanubla (Valladolid). Además, las mujeres han mostrado su arrepentimiento por el crimen, uno de los factores que han influido en el informe favorable al permiso por parte de la junta de tratamiento de la cárcel y la Fiscalía.
