La empresa asturiana de ingeniería TSK ultima su salida a Bolsa

El salto al mercado de la compañía se estima para inicios de 2026

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón. |

Yago González

Yago González

Oviedo

La empresa asturiana de ingeniería TSK prepara su salida a Bolsa, que podría tener lugar a comienzos del entrante 2026, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras.

Hacía tiempo que la compañía presidida por Sabino García Vallina barajaba su salto a los mercados españoles, pero la operación se ha acelerado en los últimos meses y su desenlace parece inminente. Con todo, la compañía aún necesita comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus datos de cierre del año en curso, por lo que la salida a Bolsa aún se demorará unos meses respecto al calendario inicialmente planteado.

En concreto, TSK buscaría ampliar capital a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) por entre el 30% y el 35% del capital, según informa 'Cinco Días'. La empresa tendría avanzado el folleto de la OPS y una de sus opciones es estrenarse en el mercado BME Easy Access, que permite registrar primero el folleto y después realizar la colocación en un plazo máximo de 18 meses. 

