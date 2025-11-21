La empresa asturiana de ingeniería TSK ultima su salida a Bolsa

La empresa asturiana de ingeniería TSK prepara su salida a Bolsa, que podría tener lugar a comienzos del entrante 2026, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras.

Hacía tiempo que la compañía presidida por Sabino García Vallina barajaba su salto a los mercados españoles, pero la operación se ha acelerado en los últimos meses y su desenlace parece inminente. Con todo, la compañía aún necesita comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus datos de cierre del año en curso, por lo que la salida a Bolsa aún se demorará unos meses respecto al calendario inicialmente planteado.

En concreto, TSK buscaría ampliar capital a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) por entre el 30% y el 35% del capital, según informa 'Cinco Días'. La empresa tendría avanzado el folleto de la OPS y una de sus opciones es estrenarse en el mercado BME Easy Access, que permite registrar primero el folleto y después realizar la colocación en un plazo máximo de 18 meses.