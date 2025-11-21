La empresa asturiana de ingeniería TSK ultima su salida a Bolsa
El salto al mercado de la compañía se estima para inicios de 2026
La empresa asturiana de ingeniería TSK prepara su salida a Bolsa, que podría tener lugar a comienzos del entrante 2026, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras.
Hacía tiempo que la compañía presidida por Sabino García Vallina barajaba su salto a los mercados españoles, pero la operación se ha acelerado en los últimos meses y su desenlace parece inminente. Con todo, la compañía aún necesita comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus datos de cierre del año en curso, por lo que la salida a Bolsa aún se demorará unos meses respecto al calendario inicialmente planteado.
En concreto, TSK buscaría ampliar capital a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) por entre el 30% y el 35% del capital, según informa 'Cinco Días'. La empresa tendría avanzado el folleto de la OPS y una de sus opciones es estrenarse en el mercado BME Easy Access, que permite registrar primero el folleto y después realizar la colocación en un plazo máximo de 18 meses.
Suscríbete para seguir leyendo
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo