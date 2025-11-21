La Universidad de Oviedo ficha a 11 figuras clave para revolucionar su estrategia de futuro

La Universidad de Oviedo ha dado un paso en su planificación estratégica con la renovación de su Consejo Asesor de Políticas Universitarias. Lo hace con un objetivo: sumar voces expertas del ámbito universitario, el tejido empresarial y la investigación para orientar mejor el futuro de la institución.

En esta ocasión, once nuevas personas se incorporan al comité, procedentes de sectores muy diversos. En ellas están Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies; Nicolás de Abajo, responsable de centros de I+D+i de ArcelorMittal; Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias; y Carmen Díaz, CEO de Holcim España. También se suman Yolanda Martínez Bajo, directora de Talento y Cultura de BBVA en España; Cristina Fanjul, directora del CEEI Asturias; Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; Flor Álvarez, consejera del grupo Asturmadi; María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS; la catedrática Dorothy Kelly, de la Universidad de Granada; y José Miguel Arias, profesor de la Universidad de Oviedo.

Junto a estas incorporaciones, continúan como miembros permanentes los rectores Santiago García Granda, Juan Vázquez, Vicente Gotor y Juan Sebastián López Arranz, así como el expresidente del Consejo Social, Ladislao de Arriba Azcona.

Primeros pasos

La primera reunión del renovado Consejo Asesor se celebró este viernes en el Edificio Histórico de la Universidad. El rector, Ignacio Villaverde, aprovechó la ocasión para agradecer la labor de quienes han formado parte del comité hasta ahora y para dar la bienvenida a los nuevos integrantes. Subrayó, además, que sus perfiles ayudarán a construir "una universidad más fuerte, más abierta y mejor preparada para afrontar los retos del presente y del futuro".

En el encuentro participaron también la vicerrectora de investigación, Irene Díaz; la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque; y el secretario general, Ángel Espiniella. Además de construir oficialmente el comité, la sesión sirvió para repasar el estado actual de la Universidad de Oviedo, analizar los datos de investigación y transferencia y presentar la estrategia de internacionalización con la que la institución quiere reforzar su presencia global.