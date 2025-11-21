Vuelven los platos navideños a la sección 'Listo para comer' de Mercadona
La compañía ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, ensaladilla de marisco, carrillada guisada, paletilla de cordero lechal, cochinillo asado y muslo de pollo relleno con salsa de trufa, opciones a las que se sumarán platos específicos en zonas según hábitos de consumo.
Los clientes podrán encargar sus platos favoritos o adquirirlos directamente en tienda, ya que estarán disponibles en mostrador los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre.
La sección ‘Listo para Comer’ de Mercadona se prepara para sorprender una Navidad más a sus clientes, con una selección de platos que garantizarán el sabor más tradicional y casero en estas fechas. A partir del próximo lunes 24 de noviembre y hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de esta sección.
La compañía ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco). A ello se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.
Completan el surtido navideño los platos calientes, compuesto por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.
Para más información sobre fechas, consultar disponibilidad en tienda.
