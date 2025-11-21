Yolanda Díaz transmite su preocupación por el accidente en la mina de Cangas del Narcea
La vicepresidenta y Ministra de Trabajo agradece la "rápida actuación" de los equipos de emergencia
Agencias/ M. Riera
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha compartido su preocupación tras el derrumbe de una mina en la localidad asturiana de Cangas del Narcea, en el que al menos tres personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro y medio al acceso.
"Siguiendo con preocupación las noticias que llegan desde la mina de Cangas de Narcea. Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha afirmado la titular de Trabajo en un mensaje en la red social Bluesky.
Al menos tres personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias). Han podido recuperarse dos cadáveres.
La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate.
Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.
En la zona se han ido personando distintos miembros del gobierno regional, con la vicepresidenta Gimena Llamedo al frente, así como la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. También está el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.
Mientras, el presidente asturiano, Adrián Barbón, está de regreso a Asturias, pues el accidente le cogió fuera de la comunidad.
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo