Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yolanda Díaz transmite su preocupación por el accidente en la mina de Cangas del Narcea

La vicepresidenta y Ministra de Trabajo agradece la "rápida actuación" de los equipos de emergencia

Yolanda Díaz, en el centro, el pasado abril, visitando el lugar del accidente minero de Cerredo, junto a la delegada Adriana Lastra, a la derecha.

Yolanda Díaz, en el centro, el pasado abril, visitando el lugar del accidente minero de Cerredo, junto a la delegada Adriana Lastra, a la derecha. / Carlos Castro/Europa Press

Agencias/ M. Riera

Oviedo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha compartido su preocupación tras el derrumbe de una mina en la localidad asturiana de Cangas del Narcea, en el que al menos tres personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro y medio al acceso.

"Siguiendo con preocupación las noticias que llegan desde la mina de Cangas de Narcea. Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha afirmado la titular de Trabajo en un mensaje en la red social Bluesky.

Al menos tres personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias). Han podido recuperarse dos cadáveres.

La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

En la zona se han ido personando distintos miembros del gobierno regional, con la vicepresidenta Gimena Llamedo al frente, así como la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. También está el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.

Noticias relacionadas y más

Mientras, el presidente asturiano, Adrián Barbón, está de regreso a Asturias, pues el accidente le cogió fuera de la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  2. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  3. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  4. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  5. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  6. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  7. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  8. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo

El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial

El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial

Yolanda Díaz transmite su preocupación por el accidente en la mina de Cangas del Narcea

Yolanda Díaz transmite su preocupación por el accidente en la mina de Cangas del Narcea

El derrumbe en la mina de Cangas del Narcea pilla a Barbón fuera de Asturias: "Con enorme preocupación sigo este accidente"

El derrumbe en la mina de Cangas del Narcea pilla a Barbón fuera de Asturias: "Con enorme preocupación sigo este accidente"

Las emociones también se cocinan y estos niños asturianos lo saben: "Las recetas les ayudan a gestionar la espera y el autocontrol"

Las emociones también se cocinan y estos niños asturianos lo saben: "Las recetas les ayudan a gestionar la espera y el autocontrol"

Nuevo accidente minero en Asturias: hallan los cuerpos de los dos mineros atrapados en Cangas del Narcea tras un derrumbe

Nuevo accidente minero en Asturias: hallan los cuerpos de los dos mineros atrapados en Cangas del Narcea tras un derrumbe

Mejora la situación de las carreteras por la nieve: Pajares recupera la normalidad y los puertos con cadenas bajan a uno

Mejora la situación de las carreteras por la nieve: Pajares recupera la normalidad y los puertos con cadenas bajan a uno

El lugar de Asturias con mérito para ser un "pueblo magico" en el que pasar la Navidad (y Airnb lo recomienda)

El lugar de Asturias con mérito para ser un "pueblo magico" en el que pasar la Navidad (y Airnb lo recomienda)

Las escuelinas desmienten a Educación y anuncian que mantienen la huelga del próximo jueves: "No es un gran acuerdo"

Tracking Pixel Contents