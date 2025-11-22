Agenda: qué hacer hoy sábado, 22 de noviembre en Asturias

Oviedo

Orlando Furioso

El Teatro Campoamor acoge, a las 19.00 horas, la representación de la ópera "Orlando Furioso" de Antonio Vivaldi. La historia gira en torno al caballero Orlando, que pierde la razón por los celos al descubrir el amor entre Angélica y Medoro. Paralelamente aparecen intrigas mágicas relacionadas con la hechicera Alcina, guerreros heroicos y episodios fantásticos. La ópera mezcla amor, locura, magia y guerra, todo expresado con arias de gran dificultad vocal.

VII Premios Nacionales de Doblaje

El Teatro Filarmónica acoge, a las 19.00 horas, la celebración de la VII edición de los Premios Nacionales del Doblaje de España, un evento que busca rendir homenaje y reconocimiento a la labor del doblaje y de la voz en nuestro país. Estos galardones mantienen el honor de ser los primeros que reconocen oficialmente a la profesión desde los ya lejanos "Atriles de Oro" y continúan siendo los únicos premios de relevancia nacional dedicados exclusivamente a este arte. No quedan localidades disponibles.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Concierto a Santa Cecilia

El Coro Vetusta ofrecerá su Concierto a Santa Cecilia en la Iglesia de San Tirso a partir de las 19.30 horas. Este evento forma parte del VII Festival Latidos Corales y la agrupación invitada en esta ocasión es el Coro Voces de Teverga. cada coro ha preparado un repertorio variado con el que celebrar el día de la Patrona de la Música, así como un pequeño repertorio conjunto con el que se cerrará esta fiesta musical de forma popular y participativa para que el público pueda despedir el concierto cantando. La entrada es libre hasta completar aforo.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Gala de clausura del FICX

Última jornada del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). La gala de clausura será a las 19.00 horas en el teatro Jovellanos. Hasta mañana se podrá visitar, en el Antiguo Instituto, la instalación "Descubro el rayo, tus ojos tiemblan". También está la instalación "Mi nombre es John Ford", comisariada por Alfonso S. Suárez.

Arte y Creación en Somió

A las 20.30 horas, en la iglesia de San Julián, concierto de clausura a cargo de la soprano Cristina Van Roy y el pianista Marcos Suárez Fernández y titulado "Arias de ópera y romanzas de zarzuela". Además, hasta el 28 de noviembre se podrá visitar, de 18.00 a 20.00 horas, una exposición retrospectiva de Mabel Lavandera. Las actividades se enmarcan en la Semana del Arte y de la Creación que organiza la asociación vecinal de Somió.

Concierto coral

A las 20.30 horas, en la iglesia de San Lorenzo, concierto de "Ensamble Vocal Gijón" y del Coro Italiano en España de Madrid en el marco de los Ciclos Corales del Principado.

Escena Amateur

A las 19.00 horas, en el centro social de Granda, el grupo de teatro "La Cruz de Ceares" ofrecerá la obra "Machos".

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, tendrá lugar el taller "Mi jardín en el jardín", con la ceramista Charo Cimas. Las plazas son limitadas y la actividad se enmarca en la programación de "Otoño en el Botánico".

CMI El Llano

De 9.30 a 14.30 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, se desarrollará la jornada "Fortaleciendo comunidad frente a la exclusión", organizada por Xega. Asimismo, a las 10.00 horas, tendrá lugar la conferencia_"XVIII Encuentro sobre Embarazo, Nacimiento y Puerperio: emoción y cuerpo". Organiza la asociación Amamantar Asturias.

Sala Acapulco

A las 22.00 horas, concierto de_"Un Pingüino en mi Ascensor". La apertura de puertas será a las 21.00 horas.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de Dramón García.

Espacio Escénico El Huerto

A las 20.30 horas, la compañía "Caminantes Danza" ofrecerá el espectáculo "Futuro Condicional - El Porvenir".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto de Tere Rojo en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, ubicada en la calle Severo Ochoa.

Belén en Los Fresnos

Puede visitarse el belén "Una aldea asturiana", de la Asociación Belenista de Gijón, en horario comercial.

Fundación Alvargonzález

La exposición de pintura "Sopa primordial", de Natalia Suárez, se podrá ver hasta el 28 de noviembre. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Sociedad Cultural Gesto

El Hotel Abba Playa acoge la muestra "La colectiva 27" hasta el 16 de enero. Organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "Resonancias en color naranja", de Edson Zampronha. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Los horarios de la Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Marcha comarcal por el 25N

Piedras Blancas acoge este año la marcha comarcal por el 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. A las 12:45 horas está prevista la llegada al Valey donde se procederá a la lectura del manifiesto del 25N y a las 13:00 horas tendrá lugar un concierto en recuerdo de las víctimas.

Teatro: "1936"

El auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 18.00 horas la representación de "1936", dentro de la programación de teatro escenAvilés.

Conciertos de Factoría Rock Fest

Tres bandas asturianas -Sartenazo Cerebral, Lineslick e Involución- dan forma al cartel de la séptima edición del Factoría Rock Fest, de la Asociación Cultural Valliniello Sound City, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, la Asociación de Vecinos Xunta de La Carriona y Caja Rural de Asturias. Arranca a las 20 horas.

Seronda de vinos y tapas de Avilés

Trece establecimientos de la ciudad participan en la IV edición de Seronda de Vinos y Tapas, que se desarrolla en Avilés hasta el domingo 23 de noviembre. Una oportunidad para degustar tapas realizadas con productos típicos de esta época del año, el otoño, acompañadas por vinos D.O. de alguna de las más de 70 denominaciones de origen españolas.

Talleres infantiles de animación a la lectura

La biblioteca Bances Candamo acoge un taller infantil de animación a la lectura. Será a las 18.00 horas. Está dirigido a niños y niñas de 4 a 8 años. Plazas limitadas e inscripciones en las bibliotecas.

Títeres y teatro familiar:_"Cue"

La biblioteca del centro sociocultural de Los Canapés (C/ Concordia, 3) acoge una sesión de títeres y teatro familiar. A_las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo. No se permitirá el acceso una vez comenzado el espectáculo. Los menores deberán estar acompañados.

Exposición "El Víbora" en la sala de cómic

La sala de cómic de Avilés (calle La Ferrería, 35, plaza de Camposagrado) acoge la exposición "El Víbora", una revista que reunió a los nombres más destacados del cómic español e internacional. Está abierta de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas de martes a viernes. Los sábados podrá visitarse de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00. Los domingos abre sus puertas de 11.00 a 13.30.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Las Cuencas

Teatro en Langreo

Las jornadas de teatro prosiguen en Langreo y hoy le toca el turno a la obra "El peor espectáculo del mundo, de momento", de Zanguango Teatro. Será a las 20.15 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera.

"La Balada del Norte" llega al teatro de El Entrego

"La Balada del Norte", la epopeya de la Revolución del 34 relatada por Alfonso Zapico en formato de cómic, llega al teatro. San Martín del Rey Aurelio, concejo natal de Zapico, acogerá el estreno en Asturias de la adaptación escénica de la obra. Será a cargo del grupo "Saltantes Teatro", bajo la dirección de Luis Alija, hoy, a partir de las 20.00 horas, con entrada gratuita. Será en el teatro de El Entrego.

Concierto del Ateneo Musical de Mieres

El Ateneo Musical de Mieres vuelve a escena este sábado, a las 20.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta, con su tradicional Concierto de Santa Cecilia. El concierto supondrá la presentación oficial de los dos nuevos directores: Julián Oliver López y Marcos Malnero Varela, quienes asumen la dirección musical del Ateneo.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición en Lena

Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición "Liry: en el ‘infierno’". También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición escultórica en Langreo

Último día para visitar la exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024). La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama.

Centro

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18,30 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados "Puntadas y pinceladas", de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración

de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas.

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario del museo es de martes a domingo, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica "Soldados", de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Luarca

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura y Biblioteca Joaquín Rodríguez acoge hasta el 5 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LV Certamen de Arte de Luarca 2024. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de diciembre la exposición "Arte por Palestina", organizada por la asociación La Casa Azul, en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.